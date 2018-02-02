Смарт-автобусы на Пхукете запустят вдоль западного побережья

Уже на следующей неделе консорциум Phuket City Development Co Ltd (PKCD) должен начать тестирование нового смарт-автобуса на Пхукете, а официальный запуск назначен на последний день февраля.

3 Февраля 2018 15:00:00

Как рассказал «Новостям Пхукета» исполнительный директор PKCD Ватчара Джару-Ариянон, смарт-автобусы выйдут на маршрут 28 февраля, при этом сам маршрут будет отличаться от предполагавшегося на ранних стадиях проекта.

Автобусы PKCD будут ходить от аэропорта до Раваи, при этом не по главным трассам, а вдоль западного побережья. В случае успеха проекта туристы и жители острова смогут удобно перемещаться с одного пляжа на другой, что пока что невозможно, поскольку все существующие маршруты сонг-тэу, автобусов и минивэнов начинаются от Пхукет-Тауна. Таким образом, к примеру,

«Машрут будет начинаться от аэропорта и проходить через Чернг-Талей, Сурин, Камалу, Карон и Ката до Раваи. Обратно автобусы будут возвращаться по тому же маршруту», – заявил господин Джару-Ариянон.

Стоимость проезда на смарт-автобусе будет варьироваться в пределах от 50 до 170 бат в зависимости от расстояния. Работать на маршруте будут девять автобусов Mercedes-Benz, еще один будет находиться в резерве. Расчитаны автобусы будут на 25 пассажиров.

«Если 25 мест окажется недостаточно, мы готовы заказать больше автобусов. Впрочем, сперва нам нужно увидеть реакцию людей», – отметил господин Джару-Ариянон.

По словам исполнительного директора PKCD, с 10 февраля автобусы будут тестироваться в закрытом режиме, а затем – с реальными пассажирами. Официальная церемония запуска смарт-автобусов состоится 28 февраля в Central Festival East, где находится офис PKCD. На церемонии будут присутствовать губернатор, а также представители Минтуризма и Туристического управления Таиланда.

«Что касается самих автобусов, то мы используем новейшую модель Mercedes-Benz. У этих автобусов множество интересных особенностей. Во-первых, это багажный отсек для крупногабаритного багажа, поскольку мы знаем, что нашими автобусами будут пользоваться туристы. Во-вторых, это наличие специальных рамок для пассажиров с колясками. В-третьих, это система видеонаблюдения из трех камер в каждом автобусе, причем изображение с камер наши сотрудники будут мониторить в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность», – рассказал Ватчара Джару-Ариянон.

Интервал движения автобусов будет составлять, по его словам, от 30-45 минут. Первый автобус будет отправляться в 6:00 утра, последний – в 20:00.

«Всего в день будет 32 рейса», – отметил управляющий директор PKCD.

«На маршруте будут оборудованы 50 остановок, где пассажиры смогут дождаться автобуса. Также будет запущено мобильное приложение, через которое можно будет узнать место нахождения ближайшего автобуса и приблизительное время прибытия», – добавил господин Джару-Ариянон.

В будущем, по его словам, функционал приложения (оно получило название choop.me) будет расширен. В PKCD хотят, чтобы через него можно было заказать столик в ресторане, номер в отеле или экскурсию.

«Функция бронирования [отелей и ресторанов] через приложения, скорее всего, появится в апреле. В базовой же версии с возможностью отслеживать автобусы приложение будет запущено 28 февраля, одновременно с автобусами», – указал господин Джару-Ариянон. Оплата проезда будет осуществляться при помощи специальных карт.

«Мы просим губернатора Норрапхата Плодтхонга помочь нам с получением парковочного места в аэропорту, и если это будет возможно, рядом мы организуем киоск по продаже карт. PKCD также организует продажу карт в своем офисе, в сети McDonald’s, в минимаркетах Family Mart, а затем, возможно, в 7-Eleven, Super Cheap, в туристических агентствах и в самих автобусах. Здесь много возможностей», – отметил господин Джару-Ариянон.

«PKCD – это компания, работающая для жителей Пхукета в первую очередь, это не на 100% ради приблы. Главная цель – обеспечить гармоничное будущее жителям острова». Мы хотим личным примером повести за собой другие транспортные компании. Приезжающие на остров туристы сразу же видят проблему с общественным транспортом, а на самом деле остров намного лучше», – добавил он.

«Мы открыты к сотрудничеству с другими компаниями и добавлению новых маршрутов. Собственно, именно этого мы и хотим – больше маршрутов общественного транспорта в будущем», – отметил господин Джару-Ариянон.