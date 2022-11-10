Служебный пес учуял летучих мышей в багаже туриста из Китая

В бангкокском аэропорту Suvarnabhumi пресекли попытку ввоза в Таиланд копченых летучих мышей. Экзотическое мясо учуял в багаже пассажира из Китая служебный пес из кинологической службы карантина и инспекций при Департаменте развития животноводства.

Новости Пхукета

Об обнаружении копченых летучих мышей в багаже одного из гостей страны рассказал 10 ноября глава Департамента животноводства Сомчуан Ратанамангкаланон, пишет Bangkok Post.

Чиновник не раскрыл имени пассажира из Китая, пытавшегося ввезти в страну копченых мышей и более привычное, но потенциально опасное вяленое мясо. Дату инцидента господин Ратанамангкаланон также не указал, а бдительного пса назвал «Инспектором Биглем», но это, по всей видимости, не кличка конкретной собаки.

По словам господина Ратанамангкаланон, пассажир с сомнительным грузом прилетел в столицу Таиланда из китайского Куньмина. В чемодане у него находились два пакета с вяленой свининой массой 2,5 кг и 4,5 кг, а также отдельный пакет с летучими мышами массой 2,5 кг. Мясо было изъято для лабораторной проверки с последующей утилизацией.

Господин Ратанамангкаланон отметил, что мясо летучих мышей может содержать вирус Нипах, способный вызывать воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания с летальным исходом. Свинина же опасна тем, что в продуктах из нее в страну может попасть африканская чума свиней, которая не страшна для человека, но может иметь разрушительные экономические последствия.

«Инспекторы Бигли несут дежурство по выявлению попыток контрабанды подобных продуктов в прибывающем багаже, особенно на рейсах из таких стран, как Камбоджа, Малайзия, Тайвань, Лаос, Вьетнам и Китай», – заявил господин Ратанамангкаланон, разделив в списке государств Тайвань и Китай.

Напомним, что уже несколько лет мясные изделия из свинины, включая всевозможые колбасы, относятся к продукции, которую нельзя свободно ввозить в Таиланд даже для личного употребления. Соответствующее правило было введено в январе 2019 года на фоне вспышки африканской чумы свиней в регионе. До Таиланда болезнь не добралась, но власти страны перестраховались и объявили бесконтрольный ввоз свинины незаконным.

«С настоящего момента установлен строгий контроль за зарубежной продукцией из свинины. Таким образом мы стремимся не допустить вспышки вируса. Если не проверять ввозимую продукцию, вирус может нанести сокрушительный удар по соответствующей отрасли нашего сельского хозяйства», – говорил тогда глава Департамента развития животноводства Соравит Тхането.

Согласно приблизительной оценке «Новости Пхукета» от 2019 года, вспышка африканской чумы свиней на Пхукете теоретически может грозить полной приостановкой свиноводства на острове с уничтожением всех животных до единого. Во всяком случае меры, принимавшиеся при вспышках болезни в других странах (в том числе, в России), включали зачистку вокруг очага в радиусе десятков километров, а протяженность Пхукета с севера на юг – менее 50 км.

В июне того же 2019 года вице-губернатор Тханьяват Чанпинит оценивал угрозу проникновения вируса в Таиланд как высокую, но одновременно признавал, что вспышек болезни на тот момент еще не происходило.