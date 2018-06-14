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Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»

Сегодня в 22:00 по бангкокскому времени сборные России и Саудовской Аравии встретятся в Лужниках в первом матче Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мэтт Понд

14 Июня 2018 15:05:55

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 16 июня, болельщиков ждут 64 матча между 32 командами.

Расписание всех грядущих игр и результаты прошедших можно найти в спецразделе, посвященном Чемпионату мира.

Также желающие могут скачать и распечатать настенный постер с расписанием всех матчей.

Поехали!

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