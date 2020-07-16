Полиция выясняет обстоятельства лобового столкновения такси и скутера на шоссе Thepkrasattri Rd. в Рассаде 15 июля..

Иккапоп Тхонгтуб

Скутер лоб в лоб столкнулся с такси на главном шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скутер лоб в лоб столкнулся с такси на главном шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скутер лоб в лоб столкнулся с такси на главном шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скутер лоб в лоб столкнулся с такси на главном шоссе Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП в районе второго автовокзала (Phuket Bus Terminal 2) около 20:45 вечера 15 июля. Согласно поступившей в участок информации, на шоссе столкнулись скутер и такси.

Прибывший по вызову наряд во главе с капитаном Роннапхумом Пермпуном обнаружил на месте событий поврежденные скутер Honda Scoopy и автомомобиль Honda Civic c номерными знаками входящего в кооператив такси.

Судя по расположению транспортных средств, седан Honda двигался в северном направлении в правой полосе, когда в него лоб в лоб врезался скутер. Ту же версию озвучил и сам водитель машины, 55-летний житель Ко-Кэу Сонтая Вонгтани.

По словам таксиста, он внезапно увидел двигавшийся на него мотоцикл и принял решение тормозить, а не маневрировать, поскольку смещение в левую полосу могло привести к столкновению с другими транспортными средствами.

В результате аварии мотоциклист, имя которого капитан Пермпун не указал, получил травму головы. Еще до прибытия полиции мужчину увезли в больницу.

В отчете капитана Пермпуна отмечается, что полиция полагает, что мотоциклист мог управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Пока что не известно, попросила ли полиция медиков проверить мотоциклиста на алкоголь.

«Мы пока не решили, какие обвинения против него выдвигать, поскольку нам нужно допросить его, а до этого дождаться, пока он достаточно оправится от полученных травм», – заявил капитан Пермпун.













