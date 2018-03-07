The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Скрывшаяся от змееловов кобра погибла от рук бирманских рабочих

Королевская кобра, которую не сумели накануне поймать змееловы из Камалы, была убита вечером того же дня бирманскими рабочими из ближайшего лагеря трудовых мигрантов.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Марта 2018 18:12:51

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как стало известном «Новостям Пхукета», проблему скрывшейся от змееловов королевской кобры успешно – пусть и неправильно с точки зрения зоозащитников – решили бирманские рабочие из ближайшего лагеря трудовых мигрантов.

Когда сегодня днем спасатели вернулись на Soi Namtok Bangwan, чтобы продолжить поиски кобры, скрывшейся от них накануне, бирманские рабочие предъявили им уже мертвую змею.

«Королевскую кобру убили рабочие из Мьянмы вчера около 18:30 вечера. Они не стали вызывать нас, поскольку боялись, что кобра успеет кого-то покусать, и сами убили ее», – пояснил один из спасателей.

Он предположил, что змея могла искать безопасное место для кладки яиц.

«Та королевская кобра, которую мы поймали вчера, будет выпущена в дикую природу на территории природного заказника Khao Phra Thaeo в Таланге», – заверил он.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.