Скрывшаяся от змееловов кобра погибла от рук бирманских рабочих

Королевская кобра, которую не сумели накануне поймать змееловы из Камалы, была убита вечером того же дня бирманскими рабочими из ближайшего лагеря трудовых мигрантов.

7 Марта 2018 18:12:51

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как стало известном «Новостям Пхукета», проблему скрывшейся от змееловов королевской кобры успешно – пусть и неправильно с точки зрения зоозащитников – решили бирманские рабочие из ближайшего лагеря трудовых мигрантов.

Когда сегодня днем спасатели вернулись на Soi Namtok Bangwan, чтобы продолжить поиски кобры, скрывшейся от них накануне, бирманские рабочие предъявили им уже мертвую змею.

«Королевскую кобру убили рабочие из Мьянмы вчера около 18:30 вечера. Они не стали вызывать нас, поскольку боялись, что кобра успеет кого-то покусать, и сами убили ее», – пояснил один из спасателей.

Он предположил, что змея могла искать безопасное место для кладки яиц.

«Та королевская кобра, которую мы поймали вчера, будет выпущена в дикую природу на территории природного заказника Khao Phra Thaeo в Таланге», – заверил он.