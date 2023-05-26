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Синоптики ждут продолжения дождей на Пхукете в связи с тайфуном Мавар

Тайские синоптики не ожидают улучшения погоды на Пхукете вплоть до конца мая, метеорологическое предупреждение на острове остается в силе, а прогноз ухудшился в сравнении с тем, что специалисты писали в предыдущие дни.

Новости Пхукета

26 Мая 2023, 10:23 AM
Метеорологическое предупреждение 08/2566 было опубликовано в 5:00 утра 26 мая и охватывает период с 27 по 30 мая. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение 08/2566 было опубликовано в 5:00 утра 26 мая и охватывает период с 27 по 30 мая. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение 08/2566 было опубликовано в 5:00 утра 26 мая и охватывает период с 27 по 30 мая. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение 08/2566 было опубликовано в 5:00 утра 26 мая и охватывает период с 27 по 30 мая. Фото: Phuket Met

Предупреждение пхукетского центра Метеорологического департамента Таиланда (Phuket Met, TMD Phuket) номер 08/2566 было выпущено в 5:00 утра 26 мая, что является стандартным временем публикации подобных сводок. Даты его действия – 27-30 мая.

В тексте за подписью главы Phuket Met Вирота Лэучаронсапа указывается, что на погоду на острове сейчас оказывает влияние тайфун Мавар, сформировавшийся над Филиппинами. В связи с этим сильные осадки ожидаются в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Сатун Транг, то есть отголоски тайфуна почувствует все анадаманское побережье Таиланда.

Высота волн в Андаманском море в период с 27 по 30 мая снова прогнозируется на уровне 2-3 м, а в зонах непосредственно дождей – более 3 м. Капитанам морских судов предписывается соблюдать осторожность при навигации, маломерные суда должны оставаться на берегу.

В предупреждении Phuket Met ничего не говорится об угроза наводнений и других последствиях филиппинского тайфуна на суше, но это, видимо, предполагается само собой.

 

 

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