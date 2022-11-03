Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету

Согласно тексту предупреждения от 3 ноября за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат, непогоду на Пхукет принесет уже не юго-западный, а северо-восточный муссон. Впрочем, последствия ожидаются такие же, как и в низкий сезон: сильные дожди с угрозой наводнений и схода потоков воды с холмов, а также высокие волны на море.
4-5 ноября будут затронуты провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг, Сатун, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.
6 ноября будут затронуты провинции Пхукет, Краби, Транг, Сатун, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Патттани, Яла и Наратхиват.
Высота волн в Сиамском заливе ожидается на уровне 1-2 метров и более 2 метров в зонах непосредственных осадков. О высоте волн в Андаманском море ничего не говорится.
Капитанам морских судов следует осуществлять навигацию с осторожностью. Следующая метеосводка будет опубликована в 5:00 утра 4 ноября.