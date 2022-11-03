Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) опубликовал предупреждение о сильных дождях на юге страны с 4 по 6 ноября. Среди провинций, где ожидаются сложные погодные условия в течение всех трех дней, значится и Пхукет.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 10:32 PM

Метеорологическое предупреждение от 3 ноября. Изображение: TMD

Согласно тексту предупреждения от 3 ноября за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат, непогоду на Пхукет принесет уже не юго-западный, а северо-восточный муссон. Впрочем, последствия ожидаются такие же, как и в низкий сезон: сильные дожди с угрозой наводнений и схода потоков воды с холмов, а также высокие волны на море.

4-5 ноября будут затронуты провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг, Сатун, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.

6 ноября будут затронуты провинции Пхукет, Краби, Транг, Сатун, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Патттани, Яла и Наратхиват.

Высота волн в Сиамском заливе ожидается на уровне 1-2 метров и более 2 метров в зонах непосредственных осадков. О высоте волн в Андаманском море ничего не говорится.

Капитанам морских судов следует осуществлять навигацию с осторожностью. Следующая метеосводка будет опубликована в 5:00 утра 4 ноября.