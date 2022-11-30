Синоптики предупреждают Пхукет о новых дождях

Согласно метеорологическому предупреждению TMD за подписью главы ведомства Чомпари Чомпурат, обильные дожди грозят южным провинциям наводнениями и сходами грунтов. Жителей юга призывают быть готовыми к сложным погодным условиям.
- 2 декабря: Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват.
- 3-4 декабря: Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Транг, Сатун, Ранонг, Краби, Пханг-Нга, Пхукет.
Синоптики предупреждают о возможности высоких волн на море. В Сиамском заливе ожидаются волны в 2-3 м (и более в зонах штормов), об Андаманском море ничего конкретного не говорится.
Операторы морских судов внимательно следить за метеосводками и осуществлять навигацию с осторожность. Маломерные суда в южной части Сиамского залива должны оставаться на берегу.
Напомним, что гоночные дни в рамках ежегодной регаты Phuket King’s Cup запланированы на 5-10 декабря. При этом в минувшие выходные локальную регату Яхт-клуба Пхукета с трудом удалось провести из-за отсутствия ветра.