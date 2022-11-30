Синоптики предупреждают Пхукет о новых дождях

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждение о сильных дождях на юге страны. Осадки ожидаются с 2 по 4 декабря как на перешейке Кра (в материковых провинциях юга), так и на побережье Андаманского моря, включая провинции Пхукет и Пханг-Нга.

Новости Пхукета

Согласно метеорологическому предупреждению TMD за подписью главы ведомства Чомпари Чомпурат, обильные дожди грозят южным провинциям наводнениями и сходами грунтов. Жителей юга призывают быть готовыми к сложным погодным условиям.

2 декабря: Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват.

Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла и Наратхиват. 3-4 декабря: Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Транг, Сатун, Ранонг, Краби, Пханг-Нга, Пхукет.

Синоптики предупреждают о возможности высоких волн на море. В Сиамском заливе ожидаются волны в 2-3 м (и более в зонах штормов), об Андаманском море ничего конкретного не говорится.

Операторы морских судов внимательно следить за метеосводками и осуществлять навигацию с осторожность. Маломерные суда в южной части Сиамского залива должны оставаться на берегу.

Напомним, что гоночные дни в рамках ежегодной регаты Phuket King’s Cup запланированы на 5-10 декабря. При этом в минувшие выходные локальную регату Яхт-клуба Пхукета с трудом удалось провести из-за отсутствия ветра.