Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Синоптики предупреждают о риске наводнений на фоне дождей

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) опубликовал предупреждением о сильных дождях примерно в 40 провинциях страны сегодня и в несколько меньшем количестве завтра.

Новости Пхукета

21 Августа 2022, 12:15 PM
В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

Предупреждение TMD за подписью главы ведомства Чомпари Чомпурат вышло сегодня утром (21 августа), после чего его опубликовала PR-служба администрации Пхукета.

Согласно тексту предупреждения, 21-22 августа сильные или очень сильные дожди ожидаются во всех регионах Таиланда, включая юг страны. Синоптики предупреждают об опасности локальных наводнений и выхода рек из берегов. Подтопления возможны «вдоль водоемов, у подножий холмов и в низинах».

В Андаманском море и Сиамском заливе погоду по-прежнему определяет муссон. 21 и 22 августа ожидается «усиление муссона», но в тексте предупреждения TMD ничего не говорится ни о высоте, ни о каких ограничениях для морского транспорта. Традиционное предупреждение о том, что маломерные суда должны оставаться на берегу, в документе отсутствует.

Согласно прогнозу TMD, в воскресенье, 21 августа, сильные дожди ожидаются в провинциях Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби и Таиланд. В списке на 22 августа Пханг-Нга и Ранонг сохраняются, но Пхукета уже нет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В Таланге мужчина повесился на баньяне
Арестованный вор сознался в четырех предыдущих кражах
Автомобиль загорелся на «улице боксеров» в Чалонге
Бензовоз с «изношенной шиной» протаранил две машины на пхукетском шоссе
Уснувший за рулем молодой мотоциклист погиб у Памятника Героиням
Полиция напомнила автопрокатам о штрафах за передачу техники лицам без прав
Россия остается в топе стран по числу туристических прибытий на Пхукет
Нуждающимся жителям Чернг-Талей раздали 700 халяльных обедов
Число погибших в пожаре в Чонбури выросло до 20 человек
Коронавирус будут считать эндемичным в Таиланде с октября
В Камале проведут учения по эвакуации при цунами
Таиланд запретит онлайн-продажу и рекламу каннабиса
В Патонге провели учебную эвакуацию из ночного клуба
Сотрудники аэропорта провели пожарные занятия со школьниками
Из магазина в Пхукет-Тауне украли ящик пива

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 