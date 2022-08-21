Синоптики предупреждают о риске наводнений на фоне дождей

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) опубликовал предупреждением о сильных дождях примерно в 40 провинциях страны сегодня и в несколько меньшем количестве завтра.

Новости Пхукета

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

В прогнозе на 22 июня Пхукет уже не значится в списке провинций, где ожидаются дожди. Image: PR Phuket

Предупреждение TMD за подписью главы ведомства Чомпари Чомпурат вышло сегодня утром (21 августа), после чего его опубликовала PR-служба администрации Пхукета.

Согласно тексту предупреждения, 21-22 августа сильные или очень сильные дожди ожидаются во всех регионах Таиланда, включая юг страны. Синоптики предупреждают об опасности локальных наводнений и выхода рек из берегов. Подтопления возможны «вдоль водоемов, у подножий холмов и в низинах».

В Андаманском море и Сиамском заливе погоду по-прежнему определяет муссон. 21 и 22 августа ожидается «усиление муссона», но в тексте предупреждения TMD ничего не говорится ни о высоте, ни о каких ограничениях для морского транспорта. Традиционное предупреждение о том, что маломерные суда должны оставаться на берегу, в документе отсутствует.

Согласно прогнозу TMD, в воскресенье, 21 августа, сильные дожди ожидаются в провинциях Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби и Таиланд. В списке на 22 августа Пханг-Нга и Ранонг сохраняются, но Пхукета уже нет.