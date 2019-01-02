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Синоптики обещают Пхукету два-три дня дождей

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение для жителей Пхукета и других Андаманских провинций. Согласно прогнозу TMD, региону стоит быть готовым к четырем дням сильных дождей – с 3 по 5 января.

Новости Пхукета

2 Января 2019, 02:39 PM
Фото: TMD

Фото: TMD

Грядущая непогода на Пхукете, согласно официальному уведомлению TMD, объясняется «тропическим штормом Пабук», движущимся с востока.

Капитаны морских судов в период с 3 по 5 января должны внимательно следить за сообщениями метеорологов. Маломерные суда должны оставаться на берегу. Также TMD рекомендует всем капитанам проверить состояние своих лодок и убедиться в наличии на борту спасательного снаряжения и оборудования.

3-4 января TMD ожидает дождей и сильного ветра в провинциях Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарате, Пхаттхалунге, Сонгкхла, Паттани, Яла, Нараттхиват, Краби, Транг и Сатун.

4-5 января дожди ожидаются в провинциях Пхетчабури, Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Нараттхиват, Ранонг, Пханг-Нга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

Высота волн в Андаманском море в отдельные моменты может достигать 2-3 м, в Сиамском заливе – 3-5 м.

 

 

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