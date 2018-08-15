Синоптики обещают Пхукету два дня сильных дождей
Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждение по провинциям андаманского побережья.
Новости Пхукета
15 Августа 2018 14:31:23
Фото: TMD
Согласно тексту метеорологического предупреждения, обильные дожди с сильным ветром ожидаются на андаманском побережье в ближайшие два дня – 16 и 17 августа.
TMD предупреждает о возможности локальных наводнений, обвалов грунта и эрозии на пляжах. Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м.
Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерным судам предписано не выходить в море.