Синоптики обещают Пхукету два дня сильных дождей

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждение по провинциям андаманского побережья.

15 Августа 2018 14:31:23

Фото: TMD

Согласно тексту метеорологического предупреждения, обильные дожди с сильным ветром ожидаются на андаманском побережье в ближайшие два дня – 16 и 17 августа.

TMD предупреждает о возможности локальных наводнений, обвалов грунта и эрозии на пляжах. Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м.

Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерным судам предписано не выходить в море.