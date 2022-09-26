Синоптики обещают новые дожди с 28 сентября

Согласно предупреждению TMD, опубликованному утром 26 сентября, причина ухудшения метеоусловий – тропический тайфун Нору, который в настоящий момент находится над центральной частью Южно-Китайского моря и движется на запад (в сторону Таиланда) со скоростью 26 км/ч.
В среду, 28 сентября, Нору должен достигнуть Вьетнама и продолжить движение в направлении тайского северо-востока, добравшись до него 29 сентября. Там тайфун ослабнет до уровня сначала тропического шторма, а затем тропической депрессии (зоны пониженного давления). В период с 28 сентября по 1 октября дожди ожидаются по всей стране, включая южные провинции.
«Во всех регионах будут дожди в диапазоне от сильных до очень сильных, местами с порывистым ветром», – говорится в предупреждении TMD.
Граждане должны помнить об угрозе наводнений, схода потоков воды с холмов, риске падения деревьев под порывами ветра, напоминают метеорологи. В приморских районах не исключено затопление прибрежных территорий.
Тем временем в Андаманском море определяющим погоду фактором остается юго-западный муссон. Метеорологи предупреждают о волнах высотой 2-3 метра и более непосредственно в зонах штормов. Это же относится к Сиамскому заливу.
«Все суда [маломерные] должны оставаться на берегу с 27 по 1 октября», – говорится в предупреждении TMD за подписью директора ведомства Чомпари Чомпурат. Опубликовано предупреждение было в 11:00 утра 26 сентября.