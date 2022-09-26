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Синоптики обещают новые дожди с 28 сентября

Согласно прогнозу Метеорологического департамента Таиланда (TMD), первые два дня этой недели еще могут быть солнечными, однако затем по всей стране вновь пойдут дожди, которые местами будут сильными.

Новости Пхукета

26 Сентября 2022, 01:36 PM
В Андаманском море погоду по-прежнему определяет юго-западный муссон. Фото: TAC Phuket

В Андаманском море погоду по-прежнему определяет юго-западный муссон. Фото: TAC Phuket

Метеорологическое предупреждение TMD от 11 утра понедельника, 26 сентября. Изображение: TMD

Метеорологическое предупреждение TMD от 11 утра понедельника, 26 сентября. Изображение: TMD

Согласно предупреждению TMD, опубликованному утром 26 сентября, причина ухудшения метеоусловий – тропический тайфун Нору, который в настоящий момент находится над центральной частью Южно-Китайского моря и движется на запад (в сторону Таиланда) со скоростью 26 км/ч.

В среду, 28 сентября, Нору должен достигнуть Вьетнама и продолжить движение в направлении тайского северо-востока, добравшись до него 29 сентября. Там тайфун ослабнет до уровня сначала тропического шторма, а затем тропической депрессии (зоны пониженного давления). В период с 28 сентября по 1 октября дожди ожидаются по всей стране, включая южные провинции.

«Во всех регионах будут дожди в диапазоне от сильных до очень сильных, местами с порывистым ветром», – говорится в предупреждении TMD.

Граждане должны помнить об угрозе наводнений, схода потоков воды с холмов, риске падения деревьев под порывами ветра, напоминают метеорологи. В приморских районах не исключено затопление прибрежных территорий.

Тем временем в Андаманском море определяющим погоду фактором остается юго-западный муссон. Метеорологи предупреждают о волнах высотой 2-3 метра и более непосредственно в зонах штормов. Это же относится к Сиамскому заливу.

«Все суда [маломерные] должны оставаться на берегу с 27 по 1 октября», – говорится в предупреждении TMD за подписью директора ведомства Чомпари Чомпурат. Опубликовано предупреждение было в 11:00 утра 26 сентября.

 

 

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