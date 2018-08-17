Синоптики не ожидают улучшения погоды до вторника

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) продлил срок действия предупреждения о сложных погодных условиях на Пхукете вплоть до 20 августа включительно.

17 Августа 2018 11:59:58

Фото: TMD

Согласно предупреждению TMD, в течение сегодняшнего дня и следующих трех дней на андаманском побережье ожидаются обильные дожди с порывами ветра до 45 км/ч. Высота волн на море может достигать 2-3 м, а в некоторых районах – 2-4 м.

«Все суда должны осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда должны оставаться на берегу вплоть до 20 августа включительно», – говорится в предупреждении за подписью главы TMD Ванчая Сакудомчая.

Также накануне отдельное предупреждение для капитанов морских судов выпустил глава Морского департамента Пхукета Виват Читчертвонг. В предупреждении указывается, что маломерным судам рекомендуется не выходить в море. При этом все капитаны без исключений должны четко соблюдать инструкции официальных лиц, а все пассажиры морских судов в обязательном порядке носить спасательные жилеты, когда судно находится в море.