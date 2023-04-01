Синоптики и Минздрав предупреждают о риске тепловых ударов

Метеорологический департамента Таиланда (TMD) призвал жителей и гостей страны помнить о риске тепловых ударов и по возможности дозировать нахождение на открытом воздухе в апреле, поскольку температура будет достигать 42-43°C. Медики солидарны с синоптиками и также просят людей помнить о своем здоровье, особенно при проблемах с сердцем, других хронических заболеваниях и лишнем весе.

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Жаркий сезон продолжается в Таиланде. Время нахождения на улице лучше как минимум дозировать. Изображение: MOPH

Жаркий сезон продолжается в Таиланде. Время нахождения на улице лучше как минимум дозировать. Изображение: TMD

Жаркий сезон продолжается в Таиланде. Время нахождения на улице лучше как минимум дозировать. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В последнем заявлении директора TMD Чомпари Чомпурат повторяется предупреждение о том, что ближайшие четыре-шесть недель будут временем максимально высоких температур в Таиланде. Столбики термометров в Исане будут подниматься до отметки в 43°C, на Центральных равнинах и на востоке страны – до 42°C. Речь идет о температуре в тени.

В связи с особо жаркой погодой TMD опубликовал пояснение по так называемому индексу жары (Heat index), который суммирует сочетание температуры воздуха и влажности, отражая то, как жара ощущается организмом. Показатель сейчас приводят многие погодные приложения для мобильных устройств.

Heat index имеет четыре уровня угрозы:

27-32°C. Внимание! Возможно утомление при продо л жительном нахождении на жаре и физической активности. Не исключены тепловые судороги от перенапряжения мышц в условиях перегрева.

нахождении на жаре и физической активности. Не исключены тепловые судороги от перенапряжения мышц в условиях перегрева. 32-41°C. Особое внимание! Весьма вероятны как тепловое переутомление, так и тепловые судороги. При продолжительной физической активности на жаре возможен теплой удар и потеря сознания в результате теплового обморока.

41-54°C. Опасность! Риски описанных выше негативных последствий воздействия жары еще выше. Продолжительное нахождение в таких условиях опасно.

Выше 54°C. Экстремальная опасность! Теплой удар неизбежен.

Также синоптики опубликовали список базовых рекомендаций тайского Минздрава по защите от теплового удара. В перечне четыре пункта:

Поддерживать достаточный уровень гидрации организма и водно-солевой баланс за счет обычной питьевой воды.

Не употреблять для борьбы с обезвоживанием чай, кофе, газированные напитки и алкоголь.

Помнить номер телефона скорой помощи 1669 и вызывать медиков в случае ухудшения самочувствия.

Следить за самочувствием в постоянном режиме, сократить время пребывания на улице, при выходе из дома надевать головной убор и солнцезащитные очки, отдавать предпочтение свободной одежде с хорошей вентиляцией, при необходимости работы на улице делать это с другими людьми, которые могут оказать помощь.

Медики традиционно относят к группе риска пожилых людей, детей, а также лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, избыточным весом, сахарным диабетом.

Врачи напоминают, что тепловой удар не возникает моментально. Первые признаки – это термическое истощение, на которое указывают сильное потоотделение, учащенный пульс, слабость, головная боль, тошнота, головокружение. При повышении температуры тела до 40°C уже наблюдаются затруднение дыхания, рвота, обмороки, серьезное нарушение ритма сердца, помутнение сознания. Если человек относится к группе риска, то это уже повод вызвать врача, а до его приезда поместить пациента в прохладное помещение или отправить под душ, если это возможно.