Singha Estate покупает пхукетский Outrigger и еще пять отелей

Singha Estate PLC объявила о покупке шести объектов недвижимости отельной сети Outrigger Hotels and Resorts, включая комплекс Outrigger Laguna Phuket Beach Resort.

30 Июня 2018 16:00:00

Компания Singha Estate покупает отель Outrigger на Пхукете и еще пять гостиниц этого бренда. Впрочем, управлять объектами продолжит Outrigger.

Согласно пресс-релизу Singha Estate, общая сумма сделки составляет почти 4,2 млрд бат (310 млн долл.). При этом менеджментом объектов по-прежнему будет заниматься бренд Outrigger.

Список приобретенных Singa Estate активов включает уже упомянутый Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, а также Outrigger Koh Samui Beach Resort в Таиланде, Outrigger Fiji Beach Resort и Castaway Island на Фиджи, Outrigger Mauritius Beach Resort на острове Маврикий, Outrigger Konotta Maldives Resort на Мальдивах. Общий номерной фонд шести приобретаемых отелей – 859 ключей.

Как заявил исполнительный директор Singha Estate Нарит Чейклин, компания намерена укреплять позиции в премиальном сегменте и к 2020 году довести выручку до 20 млрд бат.

«Заслуживающая уважения репутация Singha Estate в качестве выдающихся специалистов по управлению недвижимостью и объектами, в которые она вкладывается, позволяет Outrigger быть уверенной в том, что премиальные курортные комплексы останутся в заботливых руках. Эта сделка по продаже активов и стратигическое партнерство обеспечит Outrigger финансы для дальнейшего расширения без ущерба для присутствия бренда Outrigeer и менеджмента первоклассных курортных объектов», – заявил президенти гендиректор Outrigger Hotels and Resorts Джефф Вагонер.

Завершение сделки позволит Singha Estate к концу этого года довести номерной фонд своих гостиниц и отелей до 4644 ключей. Портофлио компании вырастет до 10 объектов на курортах мирового уровня и 29 в Великобритании.