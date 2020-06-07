Прошедшие этой ночью и утром дожди вызвали ряд локальных наводнений на Пхукете, при этом синоптики не ожидают улучшения погоды в ближайшие дни.

Новости Пхукета

7 Июня 2020, 10:57 AM

Сильные дожди вызвали подтопление дорог на Пхукете, включая участок Thepkrasattri Rd. у магазина Thai Watsadu. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В частности, с отводом воды сегодня утром не справилась дренажная система на Thepkrasattri Rd. у магазина Thai Watsadu. Проезжая часть была подтоплена. Информация о локальных наводнениях в других местах пока отсутствует.

Тем временем Метеорологический департамента Таиланда (TMD) отмечает усиление юго-западного муссона и прогнозирует продолжение дождей на Пхукете и в других провинциях страны. Жителям напоминается о риске локальных наводнений.

«Ветер и волны в Андаманском море и Сиамском заливе будут усиливаться в период с 8 по 10 июня. Волны в Андаманском море могут достигать двух метров и превышать два метра в зонах штормов. Капитанам всех судов рекомендовано проявлять повышенную осторожность и избегать участков со штормовой погодой», – говорится в сообщении TMD, опубликованном на сайте ведомства в 4:00 утра.