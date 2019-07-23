Сила действия: Почему пляжные субботники имеют смысл

К пляжным субботникам многие относятся скептически, ведь море буквально в считанные часы выбрасывает на побережье новый мусор. Анчали Бюшинг выяснила, почему скепсис напрасен.

Анчали Бюшинг

3 Августа 2019, 01:00 PM

Есть ли смысл в пляжных субботниках? Те, кто в них участвует, убеждены, что есть.

В последние годы словосочетание beach clean-up плотно вошло в лексикон жителей Пхукета, включая тех, кто до этого за эконологической повесткой не следил совсем. Тренд проводить субботники на пляжах является общемировым, и ежегодно сотни тысяч человек выходят к морю, чтобы потратить час-другой на уборку побережья от мусора, преимущественно, от пластика. При этом нередко звучат сомнения относительно реальной эффективности таких мероприятий. Не секрет, что в пхукеткий сезон муссонов только что убранный пляж остается чистым считанные часы. Морю не требуется много времени, чтобы выбросить на побережье новую порцию хлама.

Не добавляют оптимизма и цифры статистики. К примеру, пхукетское отделение уважаемой экологической группы Trash Hero с момента образования в августе 2016 года собрала на местных пляжах внушительные 14,5 т пластикового мусора. Однако эти тонны составляют 0,0000001% от всего пластика, плавающего сейчас в океане, и 0,000002% всего пластика, попавшего в океан в течение текущего года. Если смотреть глобально, то впечатляющие результаты трехлетней деятельности Trash Hero – капля в море.

Кроме того, остается еще и проблема невидимого мусора. Если тот или иной пляж убирается по-настоящему регулярно, то большинство людей начинают воспринимать его как естественно чистый и не думают о том, сколько мусора выносят волны на побережье ежедневно. Таким образом борьба с пластиком превращается в замкнутый круг: одни выкинули – другие убрали. И первые в этой игре пока что побеждают: согласно оценкам ученых, к 2021 года количество покупаемых людьми пластиковых бутылок вырастет с нынешним 100 млн в минуту до 0,5 трлн в минуту!

Очевидно, что пляжные субботники едва ли могут решить проблему загрязнения океана пластиком. Для того, чтобы угнаться за темпами увеличения объемов пластикового мусора, потребовались бы немыслимые денежные ресурсы, человекочасы и киловатты энергии. Соответственно, первым шагом должно стать сокращение использования одноразовых пластиковых предметов, выбрасываемых после первого и единственного применения.

«Гораздо лучшим решением [нежели субботники] было бы госрегулирование использования одноразового пластика бизнесом. Ситуация с загрязнением природы ухудшается, правительствам пора вмешаться», – считает жительница Камалы и бывший преподаватель Кимберли Криге.

Начни с себя

Итак. Если пляжные субботники не оказывают значительного прямого эффекта, то почему же тысячи умных и здравомыслящих людей по-прежнему в них участвуют?

«Потому что. Даже малые дела имеют значение, даже минимальные усилия помогают. В конце концов, здесь есть и эмоциональный момент, ведь мы любим Таиланд и любим океаны. То, что мы делаем, – правильно. Пусть это немного, но это правильное дело», – говорит менеджер Trash Hero Phuket Сьюзан Леонг.

Кроме того, любой пример заразителен, а увлеченность одного человека захватывает других. Особенно если в этом направлении ведется целенаправленная работа, как в случае Trash hero реализующей образовательные проекты в местных школах. Первый шаг к решению проблемы – это признание ее наличия, и именно в этом состоит главный, пожалуй, смысл всех пляжных субботников и других экологических инициатив.

Для иллюстрации этого тезиса можно привести пример Камалы, где ведет деятельность проект Kamala Green Club (KGC), организующий еженедельные субботники на разных участках пляжа. Каждый из участков закреплен за конкретным местным бизнесом, который напрямую заинтересован в том, чтобы вокруг было чисто.

«Организуя местный бизнес и членов сообщества, мотивируя людей и бизнес принимать участие в субботниках, реализуя другие экологические инициативы, мы задаем позитивный пример остальным, будь то туристы, жители Камала или просто посетители пляжа», – говорит координатор KGC Роланд Блежински.

Важный момент пляжных субботников состоит в том, что люди собственными глазами видят последствия своих потребительских привычек, что помогает осознать личную ответственность за состояние экологии и подталкивает к тому, чтобы жить и потреблять по-другому.

«Когда ты видишь все это своими глазами, это является огромным фактором мотивации к изменению потребительских привычек», – говорит Кимберли.

Логическая цепочка здесь предельно простая: если одноразовый пластик будет менее востребован потребителем, то его и производить будут меньше. А значит уменьшится и количество пластикового мусора, заканчивающего свою жизнь в водах мирового океана. Борьбу за чистую воду надо начинать на суше. И именно поэтому обидно, что международное сообщество Пхукета зачастую полностью игнорируют те субботники, которые проводятся на острове силами тайского населения, включая воспитанников местных школ и университетов.

Разорвать круг

Уборка мусора на улицах и во дворах имеет критическое значение, если мы хотим разорвать замкнутый круг замусоривания планеты пластиков. Мусор всегда найдет дорогу с суши в океан, а оттуда – на пляжи, попутно причинив огромный вред морской флоре и фауне. Так не логично ли начинать борьбу с проблемой у истоков, а не ждать, пока пластиковые бутылка и тарлека проделает весь путь по маршруту суша-море-суша?

Впрочем, сказанное выше не отменяет важности работы именно на пляжах. Во-первых, именно пляжи – визитная карточка Пхукета и его главный товар на туристическом рынке. Во-вторых, призыв собраться для уборки пляжа неизбежно соберет больше желающих, чем предложение убрать безымянную улицу в Срисунтхорне. В-третьих, пляж – это удобная точка сбора и место, где результат наглядно виден, что крайне важно для мотивации. А ведь мы уже пришли к выводу, что мотивация к изменению потребительских привычек – одна из главных целей любой экологической деятельности.

О том, что прилагаемые усилия не пропадают даром, свидетельствует и рост численности волонтеров Trash Heroes. Организация была создана три года назад двумя местным активистами, а сейчас общее число участников проекта по всему миру превышает 2,3 человек, еженедельные субботники собирают по два-три десятка волонтеров. Возможно, отношение к пластику и правда меняется?