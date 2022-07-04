Штормовое предупреждение объявлено на Пхукете

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) подтвердил ранее выпущенное предупреждение о сложных погодных условиях в Андаманском море и Сиамском заливе.

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Первое предупреждение было выпущено в 5:00 утра 3 июля, следующие два – с интервала в 12 часов, что является стандартной практикой для TMD.

«Довольно сильный юго-западный муссон определяет погоду в Андаманском море, на юге Таиланда и в Сиамском заливе. По причине мощного ветра высота волн в Андаманском море достигает 2-3 м и превышает 3 м в зонах ливней. На севере Сиамского залива высота волн составляет 2 м и более 2 м в зонах ливней. Все суда должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон непогоды, маломерные суда в Андаманском море должны оставаться на берегу вплоть до 6 июля 2022 года. Пожалуйста, продолжайте следить за новыми метеосводками», – говорится в предупреждении за подписью главы TMD Чомпару Чомпурат.

Мощный порывистый ветер на море и вызванные им волны накануне (3 июля) привели к подтоплению прибрежных дорог в Калиме (к северу от Патонга) и у пляжа Сай-Кэу в Май-Кхао. Дорожное движение было затруднено, на место событий были вызвано сотрудники экстренных служб и муниципальные работники, чтобы по убрать с проезжей части принесенный морем мусор и помочь воде уйти. В Май-Кхао для решения этой задачи привлекли экскаватор.

Сотрудники профильных ведомств, таких как Департамент чрезвычайных ситуаций, получили распоряжение круглосуточно быть готовыми к ликвидации возможных новых последствий непогоды.