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Школы Пхукета закрываются вплоть до 20 января включительно

Губернатор Пхукета Наронги Вунсиеу отдал распоряжение закрыть все школы и другие образовательные учреждения с 7 по 20 января включительно.

Новости Пхукета

6 Января 2021, 01:16 PM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Распоряжение было озвучено 5 января, после чего родители учеников пхукетских школ начали получать соответствующие уведомления непосредственно от образовательных учреждений.

Одновременно глава провинции отметил, что все три пациента с подтвержденным коронавирусом уже выписаны из больниц. Закрытие школ в данном случае является превентивной мерой.

Также власти Пхукета напомнили о необходимости строгого соблюдения мер эпидемиологической безопасности и настоятельно рекомендации не проводить никаких массовых мероприятий.




 

 

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