Школы Пхукета закрываются вплоть до 20 января включительно

Распоряжение было озвучено 5 января, после чего родители учеников пхукетских школ начали получать соответствующие уведомления непосредственно от образовательных учреждений.
Одновременно глава провинции отметил, что все три пациента с подтвержденным коронавирусом уже выписаны из больниц. Закрытие школ в данном случае является превентивной мерой.
Также власти Пхукета напомнили о необходимости строгого соблюдения мер эпидемиологической безопасности и настоятельно рекомендации не проводить никаких массовых мероприятий.