Школы Пхукета сойдутся в кулинарной битве в QSI

В пятницу, 6 апреля, учащихся пхукетских школ в QSI ждет кулинарный конкурс, а родителей – ярмарка еды.

1 Апреля 2018 15:00:00

В школе QSI International School of Phuket продолжается регистрация участников второго ежегодного кулинарного конкурса среди студентов и ярмарки еды, которые пройдут в школьном кампусе в Кату 6 апреля. Конкурс в этом году носит название Kids Top Chef, и именно лучшего шеф-повара среди детей и подростков будут выбирать в QSI с 11:00 утра до 15:30 дня. Как и год назад, в борьбе за титул сойдутся представители самых разных образовательных учреждений Пхукета, в том числе и ведущих международных школ.

Организаторы отмечают, что прошлогодний кулинарный конкурс стал самым успешным из всех мероприятий, прошедших в QSI в течение учебного года. Событие запомнилось и самим участникам, и членам родительского сообщества, пришедшим поддержать своих детей.

Важная особенность мероприятия – его открытый и семейный характер. Для детей главное – возможность принять участие в кулинарном поединке и продемонстрировать навыки перед публикой. Однако кулинарный конкурс в QSI – это также возможность для местных предпринимателей показать лицом свою продукцию на ярмарке, которая пройдет одновременно с ним. Приобрести и попробовать их смогут все желающие. Таким образом в выигрыше будут и дети, и их родители, и местный бизнес.

Одним из судей конкурса, как и год назад, будет прославленный шеф-повар Ной из Positive Kitchen и Suay. По словам шефа Ноя, который стоял у истоков проекта, кулинарный конкурс позволяет школьникам почувствовать что требуется от человека, желающего быть настоящим Железным шефом, как сам Ной, участник одноименного проекта на тайском телевидении. При этом конкурс дает участникам возможность поработать в команде и одновременно проявить творческий дух.

Участвовать в мероприятии могут команды международных школ и тайских школ с английской программы. Возраст участников – от 12 до 18 лет, состав команды – четыре человека. За час участникам нужно будет приготовить два блюда: выбранное для конкурса самостоятельно (своего рода домашнее задание) и блюдо, рецепт которого продемонстрирует шеф-повар. Ингредиенты для собственного блюда участники принесут с собой, при этом правила установлен лимит на их стоимость – не более 2000 бат. Ингредиенты для блюда от шефа, которым участникам предстоит повторить, предложит сам шеф.

Кроме шефа Ноя, в судейскую коллегию конкурса в этом года войдут шеф Мартин из Taste и шеф Ронни из Cafe Del Mar, который также судил прошлогодние соревнования.

Образовательная составляющая проекта также многогранна. Прежде всего, школьники узнают, сколько труда вкладывается в то, чтобы у них на столах ежедневно были вкусные, полезные и питательные обеды. Кроме того, школьники расширят свои знания об основах здорового питания и требованиям к пище в образовательных учреждениях. Наконец, участники конкурса получат ценный опыт публичных выступлений во время презентации своих блюд судьям и аудитории.

Вход на конкурс и ярмарку еды бесплатный. В ходе мероприятия гости смогут оценить предложения от Bake Free, Phuket Farmers Club, Suay, Café Del Mar, Taste и других участников. Для участия в мероприятии необходимо связаться с Кхун Са из QSI по эл. почте orasa@pkt.qsi.org и телефону 076 304 312. Дополнительную информацию можно найти на facebook.com/qsi.phuket и Instagram @qsiphuket.