Школьники из России взяли пять медалей на олимпиаде по астрономии на Пхукете

Завершившаяся 21 ноября десятая Международной олимпиада по астрономии и астрофизике принесла российской команде пять медалей.

22 Ноября 2017 09:34:18

Олимпиада проходила с 12 по 21 ноября на Пхукете, а в церемонии ее открытия принимала участие Ее Королевское Высочество Принцесса Сириндхорн. В борьбе за медали принимали участие несколько сотен школьников из 45 стран. Участникам было предложено три тура соревнований теоретический, аналитический и наблюдательный. В итоге российская команда завоевала одно золота, два серебра и две бронзы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и Науки РФ.

Золотую медаль получил Данил Долгов из Московской области. Серебро взяли Станислав Цапаев из Москвы и Павел Архипов из Санкт-Петербурга, а бронзу – Иван Старостин из Москвы и Виктор Зозуля из Санкт-Петербурга.

В неофициальном медальном зачете первая пятерка сборных выглядела следующим образом:

Таиланд (два золота) США (два золота) Иран (одно золото) Индия (одно золото) Россия (одно золото)

Отметим, что олимпиада сопровождалась культурной и развлекательной программой для участвовавших в ней школьников и сопровождавших из взрослых. Участники съездили на мыс Промтхеп и в ботанический сад, посетили дельфинарий в Чалонге, побывали на морской экскурсии, покатались на каяках в заливе Пханг-Нга, познакомились с тайской культурой и попробовали местную кухню.

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