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Школьники из Кату получили образовательные стипендии

Муниципалитет тамбона Кату выдал образовательные стипендии 60 ученикам трех районных школ. Объем материальной помощи составил 1000 бат на человека.

Новости Пхукета

10 Октября 2022, 09:00 AM
Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Образовательные стипендии получили 60 учащихся трех районных школ Кату. Фото: Муниципалитет Кату

Церемония вручения сертификатов прошла 7 октября в конференц-зале муниципалитета Кату. Председательствовали на мероприятии заместители мэра Аттхапонг Чанратанавонг и Сомсонг Прасарнсом.

Стипендии получили по 20 воспитанников школ Thairath Wittaya School Kathu, Ban Bang Thong School и Wat Ket Ho School.

Муниципалитет отметил, что стипендии выдаются в рамках программы по оказанию помощи местным детям в получении среднего образования. Для получения материальной помощи школьник должен демонстрировать академические успехи в учебе и желание учиться.

Отметим, что школа Ban Bang Thong School также стала одним из трех бенефициаров благотворительного забега SPK Run 2022, прошедшего накануне в Пхукет-Тауне. Мероприятие организовывала школа Satree Phuket, считающаяся одним из старейших и престижных образовательных учреждений провинции. Собранные деньги, как сообщалось ранее, должны пойти на повышение уровня оснащения школ.

 

 

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