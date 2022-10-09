Школьники из Кату получили образовательные стипендии

Муниципалитет тамбона Кату выдал образовательные стипендии 60 ученикам трех районных школ. Объем материальной помощи составил 1000 бат на человека.

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Церемония вручения сертификатов прошла 7 октября в конференц-зале муниципалитета Кату. Председательствовали на мероприятии заместители мэра Аттхапонг Чанратанавонг и Сомсонг Прасарнсом.

Стипендии получили по 20 воспитанников школ Thairath Wittaya School Kathu, Ban Bang Thong School и Wat Ket Ho School.

Муниципалитет отметил, что стипендии выдаются в рамках программы по оказанию помощи местным детям в получении среднего образования. Для получения материальной помощи школьник должен демонстрировать академические успехи в учебе и желание учиться.

Отметим, что школа Ban Bang Thong School также стала одним из трех бенефициаров благотворительного забега SPK Run 2022, прошедшего накануне в Пхукет-Тауне. Мероприятие организовывала школа Satree Phuket, считающаяся одним из старейших и престижных образовательных учреждений провинции. Собранные деньги, как сообщалось ранее, должны пойти на повышение уровня оснащения школ.