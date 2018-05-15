Школьник на скутере погиб под колесами автобуса на Пхукете

Полиция подтвердила гибель 12-летнего школьника, который после падения со скутера вылетел на полосу встречного движения и попал под колеса автобуса.

15 Мая 2018 10:48:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Вичита получила сообщение о ДТП в районе храма Naka Shrine и магазина Major Furniture Mall около 14:20 понедельника, 14 мая.

К моменту, когда полицейские и спасатели прибыли на место событий, управлявший скутером 12-летний учащийся пхукетской школы был уже мертвы. Его сверстник, находившийся на том же байке в качестве пассажира, серьезных травм избежал. Водитель автобуса, 42-летний Сорравит Лангу, на месте аварии отсутствовал, но затем добровольно явился в полицейский участок Вичита.

По словам уцелевшего школьника, он вместе с товарищем направлялся со стороны Сапан-Хина к Chao Fa West Rd. Незадолго до аварии его приятель, который находился за рулем, решил посоревноваться в скорости с другим мотоциклом. При подъезде к Major Furniture Mall первый скутер упал, в результате чего несовершеннолетний водитель вылетел на полосу встречного движения, попал под колеса автобуса и скончался на месте. И водитель скутера, и пассажир были без шлемов.

В полиции заявили, что решение о предъявлении обвинений кому-либо еще не принято. Расследование обстоятельств аварии продолжается.