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Школа в Пхукет-Тауне перешла на удаленку из-за COVID-19

Школа Baan Talad Neua School временно ввела дистанционное обучение для значительной части школьников из-за роста числа случаев COVID-19 среди учащихся и персонала. Также официальные лица фиксируют увеличение количества положительных тестов в целом на острове.

Новости Пхукета

24 Июня 2022, 03:19 PM
На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: PR Phuket

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: PR Phuket

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: Phuket Info Center

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: Phuket Info Center

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: PPHO

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: PPHO

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: Phuket Info Center

На Пхукете ухудшается статистика по COVID-19, что признает и глава РРНО Кусак Кукиаттикун. Изображение: Phuket Info Center

Школа, находящаяся в подчинении административной организации провинции (OrBorJor), приостановила на 24-25 июня работу всех дошкольных классов, следует из распоряжения за подписью директора Палират Маналерта от 23 числа. Также 24 июня нет уроков в 1-3 классах начальном школы (пратхом 1-3), а 27-28 июня не будет занятий в средней школе (маттайом 2 и 4-6).

Госпожа Маналерт отметила, что заражения начались после массового мероприятия в честь дня учителя (Вай Кру), однако прямую связь подтвердить невозможно.

В интервью на радио 22 июня глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун подтвердил, что на острове в последнюю неделю действительно фиксируется увеличение числа заражений COVID-19 или как минимум положительных тестов, поскольку не все результаты экспресс-тестирования методом АТК подтверждаются при ПЦР-анализах.

Количество ежедневных положительных ПЦР-тестов в последнюю неделю стабильно держится выше 20, приближаясь к 30. При этом число положительных АТК-тестов идет на сотни. В частности, 23 июня было зафиксировано более 332 положительных АТК-результатов и 27 ПЦР.

Стоит отметить, что РРНО включает в свою статистику только результаты, полученные методом ПЦР. Цифры по АТК публикует страница Phuket Info Center, которая принадлежит пхукетскому офису Министерства внутренних дел.

С 24 июня жители Пхукета не обязаны носить маски в обычных условиях. Однако медики рекомендуют все же делать это, когда есть риск передачи инфекции. В официальном приказе об ослаблении масочного режима, в частности, говорится о помещениях с плохой вентиляцией и местах, где находится много людей и нет возможности соблюдать дистанцию. В качестве примеров приводятся общественный транспорт, концертные залы, рынки.



 

 

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