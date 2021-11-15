Школа Darasamuth закрыта из-за коронавируса

Пхукетская школа Darasamuth Phuket School приостановила работу на семь дней из-за вспышки корорнавируса. Заражение было выявлено у семи учащихся и одного педагога. Официальное объявление о закрытии школы было сделано во второй половине дня 14 ноября.

Новости Пхукета

15 Ноября 2021, 04:51 PM

Фото: Darasamuth Phuket School

«На этой неделе у нас было выявлено 8 положительных анализов на COVID-19. Один из воспитанников дошкольной группы Kindergarten 3/5 сдал положительный тест. Указанный учащийся не посещал школу со 2 ноября, так что не подверг угрозе других учениеов группы KG 3/5», – сообщила школа.

«Другой заболевший учащийся был выявлен в классе IEP 5/8 Group A. Еще пять учащихся класса EP 4/9 были отнесены к группе контактов высокого риска и сдали положительные тесты на домашнем карантине, равно как и один учитель, также сдавший положительный тест на домашнем карантине. Учащиеся и их преподаватель находятся на самоизоляции с 9 ноября», – добавило образовательное учреждение.

В субботу, 13 ноября, сотрудники центра здравоохранения Laem Chan Health Center в Вичите провели тестирование школьного персонала, включая учителей, работников кухни и водителей школьных автобусов. Все анализы оказались отрицательными.

Также 13 ноября в школе были проведены генеральная уборка и дезинфекция. Ход работ контролировал глава административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Реват Арироб.

В течение недели до открытия школы работы по тщательной уборке помещений и пространств общего пользования будут продолжены. Также запланирована чистка кондиционеров. До открытия занятия будут проводиться дистанционно при помощи приложения Zoom.

«На этой неделе все школьники будут учиться через Zoom по обычному пятидневному расписанию. Разделение учащихся на две смены (группа А и группа В) не планируется», – говорится в сообщении школы.

Учащиеся и педагоги из группы высокого риска сдадут дополнительные анализы и передадут их результаты в школу. Представители групп низкого риска должны просто следить за состояние здоровья и информировать школу в случае его ухудшения.

«20 и 21 ноября 2021 года школа проведет среди учащихся очередной раунд тестирования при помощи экспресс-тестов на антитела (АТК). Тесты будут проведены за счет школы. Учащиеся, которые не смогут принять участие в сдаче анализов, должны будут сдать тесты самостоятельно и передать справки классным руководителям перед возвращением к занятиям», – отметила школа.

Представители Darasamuth Phuket School заверили, что максимально серьезно относятся к охране здоровья своих учащихся, персонала и посещающих колу прочих лиц. Школа строго соблюдает предписания Минздрава и просит о том же членов школьного сообщества, включая учеников и их родителей.

«Мы хотим напомнить родителям и ученикам о необходимости заботиться о своей безопасности и безопасности тех, кто рядом. Необходимо принимать дополнительные меры предосторожности при посещении общественных мест, избегать места большого скопления людей, носить маски, регулярно мыть руки и сообщать в школу о любых симптомах, которые могут быть основанием для беспокойства», – попросила школа.

Отметим, что сообщение школы было продублировано на странице Phuket Info Center, которую ведет в Facebook местный офис Министерства внутренних дел. При этом другие профильные ведомства – такие как офис Минздрава (РРНО) и OrBorJor – пока никак не прокомментировали вспышку коронавирусной инфекции в школе и не сообщили о принимаемых мерах.

При этом один из родителей сообщил The Phuket News о вспышке еще в одной школе. По словам собеседника редакции, 13 учащихся Baan Sapam School в Ко-Кэу были помещены в «хоспитель» на карантин после заражения в учебном заведении. Среди прочего редакции The Phuket News были переданы фотографии того, как детей в сопровождении взрослых отвозят в карантин на автобусах сонгтэу, предоставленных административной организацией тамбона (OrBorTor) Ко-Кэу. О вспышке COVID-19 в этой школе официальные лица пока ничего не сообщали.







