Шестой день рождения Phuket Drum Circle
Дата/Время начала:
29 Июля 2018 16:30:00
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29 Июля 2018 00:00:00
Phuket Drum Circle будет праздновать свой шестой день рождения в воскресенье, 29 июля, на пляже Най-Харн с 16:30 и до полуночи. Как и прежде, вход на мероприятие свободный, участие бесплатно. Гости могут поиграть на барабанах, потанцевать, насладиться живописными видами и живой музыкой. Ощутите волшебство коллективной игры на барабанах и танцев! Видео и доп. инфо на странице Phuket Drum Circle в Facebook.