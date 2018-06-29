Шестой день рождения Phuket Drum Circle Дата/Время начала: 29 Июля 2018 16:30:00 - 29 Июля 2018 00:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Phuket Drum Circle будет праздновать свой шестой день рождения в воскресенье, 29 июля, на пляже Най-Харн с 16:30 и до полуночи. Как и прежде, вход на мероприятие свободный, участие бесплатно. Гости могут поиграть на барабанах, потанцевать, насладиться живописными видами и живой музыкой. Ощутите волшебство коллективной игры на барабанах и танцев! Видео и доп. инфо на странице Phuket Drum Circle в Facebook. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Марко Монти Адрес : Пляж Най-Харн Добавьте новостную ленту на свой сайт