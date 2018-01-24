Шестилетний ребенок пострадал в аварии на главном шоссе Пхукета

Не менее трех человек пострадали в дорожной аварии с участием машины и двух мотоциклов на Thepkrasattri Rd. вечером 23 января.

24 Января 2018 15:22:27

Капитан полиция Варавут Сенсоп из участка в Таланге подтвердила корреспонденту «Новостей Пхукета» и The Phuket News, что среди жертв вчерашней аварии на главном шоссе острова есть ребенок – шестилетняя девочка, имени которой офицер не назвал. Также, по словам капитана Сенсопа, в аварии пострадали двое взрослых.

Авария, как сообщил полицейский, произошла напротив жилого комплекса Баан-Порн в Таланге около 19:30 вечера. Там столкнулись седан Honda, и два мотобайка Yamaha – cкутер Yamaha Fino и полноценный мотоцикл неустановленной марки.

«Один человек получил серьезные травмы, двое – легкие, включая шестилетнюю девочку», – заявил капитан Сенсоп.

«Все пострадавшие были на мотоцикл. Люди в салоне машине не пострадали», – добавил он.

Капитан Сенсоп отметил, что не может прокомментировать обстоятельства аварии, поскольку они не до конца ясны.

Один из очевидцев прислал в редакцию The Phuket News фото с места ДТП и рассказал свою версию событий. По словам собеседника газеты, скутер Yamaha Fino выезжал от территории рынка Mae Somphong Market и перекрыл тракеторию двигавшемуся с высокой скоростью мотоциклу. Двухколесные транспортные средства столкнулись, после чего мотоцикл врезался в заднюю часть кузова двигавшейся в попутном напрвлении легковой машины, а скутер просто упал на асфальт.

По словам очевидца, на скутере в момент происшествия находились три человека: двое взрослых и ребенок.

«Водитель Fino остался лежать на разделительной линии, а женщина и ребенок на проезжей части. Передняя часть мотоцикла была полностью уничтожена и водитель также пострадал, но травм не получил, поскольку был в защитной экипировке», – заявил очевидец.