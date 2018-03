Шесть воскресных часов в Hyatt Regency

В Hyatt Regency продолжается серия Pool Linner, шестичасовых воскресных мероприятий, выходящих за пределы бранча.

31 Марта 2018 14:00:00

Рынок бранчей на Пхукете – высококонкурентная сфера, изобилующая самыми разными предложения. Впрочем, приглашение, которое я получил недавно от Hyatt Regency смогло меня озадачить. Поначалу я даже решил, что в заголовок – Join us for The Pool Linner! – закралась ошибка.

«Это не опечатка, случайно?» – спросил я коллегу.

«Дай подумать...» – ответил тот, после чего предложил объяснение – «Если Brunch – это что-то между Breakfast и Lunch, то Linner должен быть гибридом Lunch и Dinner».

Объяснение показалось мне логичным, хотя с термином Linner за свою практику я не встречался ни разу. Когда же я изучил приглашение подробней, все встало на свои места. Как и большинство воскресных бранчей на Пхукете, Pool Linner в Hyatt Regency начинается в полдень, но продолжается не до трех часов дня, а до шести вечера. Таким образом гости могут по максимуму изучить богатый шведский стол – от закусок до десертов – а также в полной мере насладиться расположенным у пляжа бассейном, лежаками и прохладными напитками, подающимися в течение всего мероприятия.

Оценив продолжительность программы (и, разумеется, приняв приглашение) я положил в рюкзак купальные принадлежности и хорошую книжку, после чего отправился в Камалу на свой первый линнер. Дорога не заняла много времени, и в полдень мы уже сидели в баре у бассейна Hyatt Regency, наслаждаясь свежим морским бризом, приветственными напитками и спокойной музыкой в латиноамериканском стиле в исполнении местного вокально-инструментального дуэта.

Помятуя о ждущей нас шестичасовой программе, мы предусмотрительно пропустили завтрак, так что дразнящий аромат жарившегося на углях мяса довольно скоро выманил нас из кресел, и мы отправились знакомиться с буфетом. Выглядел он впечатляюще.

На столах нас ждали свежие крабы, гигантские креветки и гребешки, сочный ростбиф и запеченная свинина, копченый лосось, западные и тайские салаты, свежий хлеб и выпечка, паста и овощи, холодные нарезки и многое другое.

При этом оказалось, что некоторые из самых вкусных вещей подают прямо на столы. Время от времени официанты разносят для дегустации те или иные индивидуальные блюда с кухни. В нашем случае это были лосось с цитрусовым соусом и настоящая итальянская пицца на тонком, хрустящем тесте.

Утолив любопытство и голод, мы отправились посмотреть на стол с десертами, но попути попали в засаду девушек из спа-центра Nahm Spa, который предложили бесплатный массаж шеи и плеч. Определенно с каждой минутой линнер становился только лучше!

После массажа и десертов (мы ограничились парочкой мини крем-брюле с кокосом для меня) настало время благотворительной лотереи. Одним из главных призов был ваучер на 5000 бат от Sunset Grill, флагманского ресторана Hyatt Regency. Впрочем, гораздо более оригинальным призом оказалась возможность отправить в бассейн шефа Марио Карамеллу, чем компания победителей не преминула воспользоваться. А поскольку собранные на линнере средства предназначались фонду Phuket Child Watch, шеф Марио был не прочь промокнуть ради благого дела. Лично мне в розыгрыше ваучеров не повезло, зато я попал в четверку тех, кто помог Марио с его воскресным купанием. После чего решил последовать его примеру и тоже освежиться в бассейне, но предварительно все же переодевшись в купальный костюм.

Искупавшись, я отыскал удобный лежак и расположился там с книжкой и напитками, в компании которых провел остаток дня вплоть до заката. И могу сказать, что хотя линнер в Hyatt Regency был для меня первым, последним он определенно не станет. Это стоит того.

Воскресный Pool Linner в Hyatt Regency Phuket продолжается шесть часов, в течении которых гости могут насладиться буфетом, напитками в формате free flow, живой музыкой и массажем, а также принять участие в благотворительном аукционе, искупаться в бассейне и позагорать на солнце. Стоимость линнера: 1950 бат с человека с неограниченными фруктовыми соками и 2850 бат с полным выбором напитков по барной карте дня. Заказ столиков по эл. почте fnb.phuhr@hyatt.com и телефону 076 231 234 доб. 5106.