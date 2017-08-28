The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Афиша
NOVOSTIPHUKETA.COM XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Шесть топовых университетов США посетят BISP

Дата/Время начала: 7 Сентября 2017 19:00:00 - 7 Сентября 2017 21:00:00

Шесть топовых университетов США пришлют своих представителей в BISP, чтобы рассказать об условиях поступления, программах для абитуриентах, финансовых программах для поступивших и других особенностях учебного процесса. Визит в BISP нанесут директора по работе с абитуриентами Columbia University, Duke University, Georgetown University, Northwestern University, Princeton University и Vanderbilt Universitу. Запись на встречу с представителями американских университетов осуществляется по эл. почте counsellor@bisphuket.ac.th и по ссылке ниже.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : BISP Media
Адрес : British International School, Phuket
телефон : 076 335 555
Веб-сайт : admissions.northwestern.edu/visit/northwestern-comes-to-you/asia.html
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

 NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Email advertiser

Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.