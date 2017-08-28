Шесть топовых университетов США посетят BISP Дата/Время начала: 7 Сентября 2017 19:00:00 - 7 Сентября 2017 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Шесть топовых университетов США пришлют своих представителей в BISP, чтобы рассказать об условиях поступления, программах для абитуриентах, финансовых программах для поступивших и других особенностях учебного процесса. Визит в BISP нанесут директора по работе с абитуриентами Columbia University, Duke University, Georgetown University, Northwestern University, Princeton University и Vanderbilt Universitу. Запись на встречу с представителями американских университетов осуществляется по эл. почте counsellor@bisphuket.ac.th и по ссылке ниже. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : BISP Media Адрес : British International School, Phuket телефон : 076 335 555 Веб-сайт : admissions.northwestern.edu/visit/northwestern-comes-to-you/asia.html Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт