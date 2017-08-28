Шесть топовых университетов США посетят BISP
Дата/Время начала:
7 Сентября 2017 19:00:00
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7 Сентября 2017 21:00:00
Шесть топовых университетов США пришлют своих представителей в BISP, чтобы рассказать об условиях поступления, программах для абитуриентах, финансовых программах для поступивших и других особенностях учебного процесса. Визит в BISP нанесут директора по работе с абитуриентами Columbia University, Duke University, Georgetown University, Northwestern University, Princeton University и Vanderbilt Universitу. Запись на встречу с представителями американских университетов осуществляется по эл. почте counsellor@bisphuket.ac.th и по ссылке ниже.