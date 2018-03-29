Шесть человек приговорены к смертной казни за массовое убийство в Краби

Суд провинции Краби вынес приговор по делу об убийстве деревенского старосты Вораюта Сангланга и семерых членов его семьи.

29 Марта 2018 09:42:50

Фото: Bangkok Post

Шестеро участников массового убийства, совершенного 10 июля 2017 года, были приговорены к высшей мере наказания, еще двое получили тюремные сроки.

К смертной казни решением суда были приговорены главный организатор преступления Сурикфат Баннопвонгсакун, а также Праджак Бунтой, Комсан Виангнон, Абдуллох Долох, Таватчай Бунконг и Арун Тхонгкхам. Тюремные сроки получили Таначай Джамнонг (1 год и 9 месяцев) и Чалита Сангчот (1 год), сообщает Bangkok Post.

Как установили следствие, вечером 10 июля 2017 года Сурикфат Баннопвонгсакун и его сообщники в военной форме и с огнестрельным оружием в руках захватили дом деревенского старосты Вораюта Сангланга и взяли его в заложники вместе с 11 членами семьи. Через несколько часов нападавшие расстреляли всех находившихся в доме, включая детей. Выжить удалось лишь одной женщине и трем ее дочерям. Они получили огнестрельные ранения, но врачи успели спасти мать и девочек.

По данным следствия, Сурикфат Баннопвонгсакун решил убить старосту после того, как не сумел урегулировать ситуацию с земельным участком, принадлежавшим последнему. Староста Сангланг оставил землю Сурикфату Баннопвонгсакуну в качестве залога по кредиту, но когда кредит был выплачен, тот не смог вернуть залог, поскольку сам уже перезаложил землю.

Ранее сообщалось, что нападавшие планировали представить убийство семьи делом рук самого старосты, который якобы сначала расстрелял родственников из имевшегося у него оружия, а затем покончил с собой.

Организатор убийства и его сообщники были задержаны военными через пять дней после совершения преступления, а затем переданы в руки правоохранительных органов.

Отметим, что Таиланд пока не отменил смертную казнь в качестве высшей меры наказания. Официального моратория на казни также до сих пор, но в последние годы ни один из подобных приговоров в исполнении не приводился. Во всяком случае, СМИ о подобном не сообщали.