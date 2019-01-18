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Север и центр Пхукета частично останутся без воды 22 января

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о временном прекращении подачи воды в ряде районов острова 22 января.

Новости Пхукета

18 Января 2019, 03:07 PM
Фото: PWA

Фото: PWA

Как говорится в уведомлении PWA, с 9:00 до 16:30 без воды частично или полностью останутся тамбоны Саку, Май-Кхао, Тхепкрасаттри, Срисунтхорн, Паклок, Чернг-Талей, Ко-Кэу и Рассада.

Прекращение подачи воды связано с тем, что Управление энергоснабжения (РЕА) будет проводить работы, из-за которых без электричества останется расположенная в центральной части острова насосная станция.

В уведомлении PWA не указывается, останутся ли без электричества жилые дома и офисы в центре острова. Вестись работы будут на шоссе Srisoonthorn Rd.

Контактные телефоны PWA 076-319173, 082-7901634 и 1662. Контактные телефоны РЕА – 076-386880-2 и 1129.

 

 

 

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