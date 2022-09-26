Сетевое поколение: Сколько времени в день тайцы тратят на интернет

Согласно данным EDTA, наиболее активными пользователями интернета остаются представители поколения Y, то есть лица, которым сейчас от 22 лет до 41 года. В среднем они проводят в сети 8 часов 55 минут. Показатель Gen Y в предыдущем отчете – 12 часов и 26 минут.
На втором месте находится поколение Z (до 22 лет) с показателем 8 часов и 24 минуты сейчас против 12 часов и 8 минут годом ранее. Представители поколения Х (42-57 лет) проводят в сети 5 часов и 52 минуты против 10 часов и 20 минут годом ранее. Наконец, бэби-бумеры (58 лет и старше) в среднем пользуются интернетом в течение 3 часов и 21 минуты в сутки. Годом ранее EDTA фиксировала 8 часов и 41 минуту.
В публикации Bangkok Post не приводится возможных объяснений столь заметного снижения пользования интернетом, кроме снятия коронавирусных ограничений и сокращения дистанционной работы/учебы в пользу очной. Также к этому можно добавить общее оживление экономики и тягу проводить время вне дома после пандемии.
В географическом плане больше всего времени онлайн проводят жители Бангкока, причем с большим отрывом – 10 часов и 5 минут в сутки. За столицей в порядке убывания располагаются Исан (6 часов и 59 минут), Центральные равнины (6 часов и 45 минут), северный Таиланд (6 часов и 17 минут) и южный (5 часов и 35 минут). Средний показатель, напомним, составляет 7 часов и 4 минуты.
По роду профессиональной деятельности лидерами в плане пользования интернетом люди, чьим работодателем выступает государство (11 часов и 37 минут). Следом идут учащиеся (8 часов и 57 минут), самозанятые (7 часов и 40 минут), владельцы и операторы бизнеса (7 часов и 29 минут), сотрудники частных компаний (7 часов и 6 минут).
Что касается целей использования интернета, то чаще всего респонденты называли поиск медицинских услуг и советов (86,16%), общение (65,7%), видео, музыку и другие развлечения (41,51%), стриминговые-покупки (34,10%), финансовые транзакции (31,29%), чтение новостей и книг (29,51%), пользование электронной почтой (26,62%), шопинг (24,55%), работу (20,67%), игры (18,75%).
Также исследователи EDTA выяснили, что поколение Y является основной аудиторией вышеупомянутых стриминговых продаж, набирающего популярность гибридного формата, сочетающего обзор продукции в формате живой трансляции и онлайн-магазин. Представители Gen Y составляют 64,65% всех пользователей просматривающих соответствующий контент.