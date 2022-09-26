Сетевое поколение: Сколько времени в день тайцы тратят на интернет

Средний таец в 2022 году проводит в интернете 7 часов 4 минуты в день, что значительно меньше показателей предыдущих лет, следует из последнего исследования Агентства по развитию электронных транзакций (EDTA). В прошлом году агентство фиксировало показатель в 11 часов и 25 минут, в течение двух лет до этого – более 10 часов. Исследование проходило с апреля по июль, респондентами стали 46,3 тыс. человек из всех регионов страны.

Новости Пхукета

13 Сентября 2022, 04:07 PM

Тайцы стали проводить меньше времени в сети, но это все равно почти треть суток. Фото: Bangkok Post