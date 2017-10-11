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Сеть 7-Eleven отказалась от идеи разливного пива в магазинах

Всего несколько недель посетители магазинов 7-Eleven в Бангкоке могли купить в минимаркетах разливное пиво. Давление общественных организаций и позиция официальных лиц заставили розничную сеть свернула эксперимент.

Новости Пхукета

11 Октября 2017 10:33:20

Фото: Eudaemonian / Flickr
Фото: Eudaemonian / Flickr

Во вторник, 10 октября, компания CP All, являющаяся оператором минимаркетов 7-Eleven в Таиланде, заявила о прекращении продаж разливного пива в своих магазинах, пишет Bangkok Post.

Пилотный проект реализовывался в 18 минимаркетах сети в центральной части Бангкока, и после своего старта привлек внимание как пользователей соцсетей, так и различных организаций, включая Министерство здравоохранения Таиланда.

Также 10 октября стало известно, что экспертная комиссия Минздрава признала продажу разливного пива незаконной, на основании того, что закон запрещает торговать спиртным с использованием вендинговых машин (хотя в рамках эксперимента 7-Eleven пиво разливали сотрудники магазинов).

Кроме того, комиссия Минздрава отметила, что на пивных автоматах имелись «логотипы бренда и изображения продукции», что противоречит статье 32 Закона о контроле за оборотом алкоголя.

Впрочем, как говорилось выше, компания CP All сама свернула эксперимент, не дожидаясь распоряжения властей.

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