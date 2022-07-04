Серия землетрясений зафиксирована в 550 км от побережья Пхукета

Тайские сейсмологи и специалисты экстренных ведомств продолжают следить за ситуацией в Индийском океане, где днем 4 июля была зафиксирована серия подводных землетрясений. Эпицентры минимум шести зафиксированных толчков располагаются у Андаманских островов, примерно в 550 км к северо-западу от побережья Пхукета.

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О серии подземных толчков сообщила страница Phuket Info Center, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел в качестве канала информирования населения о важных событиях. Сообщение ссылается на отчет негосударственного Центра мониторинга и слежения за землетрясениями на Пхукете (Phuket SOS).

Согласно их информации, первое землетрясение было зафиксировано в 12:35 к востоку от Андаманских островов на глубине в 10 км, магнитуда составила 4,6. Второе землетрясение произошло на аналогичной глубине в 15:02, магитуда составила 4,9. Третий толчок был зафиксирован в 15:36 тоже к востоку, он имел магнитуду 5,0. Затем колебания фиксировались в 16:03, 16:32 и 16:55 (магнитуда 5,4, 4,7 и 4,9 соответственно).

Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) пока не сообщал о подводных толчках, однако эта организация в принципе информирует о них только в тех случаях, когда магнитуда считается очень большой.

При этом землетрясения у Андаманских островов произошли в то время, когда Таиланд вынужден всецело полагаться на другие страны в плане получения информации о возможных ценами, поскольку оба буя тайской системы предупреждения в настоящий момент не работают. Операция по их замене должна быть осуществлена в ноябре, когда погодные условия в Андаманском море улучшатся. Это является стандартной практикой для тайских сейсмологов.

Это уже не первый раз, когда тайские буи предупреждения о цунами выходят из строя на несколько месяцев. При этом власти не сообщают, как часто подобные инциденты происходят у других стран, устройства которых также размещены в Индийском океане (и на которые сейчас полагается сам Таиланд).