Сергей Зырянов выиграл полумарафон и забег на 5 км в Лагуне

С ослаблением коронавирусных ограничений на Пхукет возвращается спортивная жизнь, включая знаковые для острова события. В выходные 11-12 июня на острове прошел традиционный Supersports Laguna Phuket Marathon, собравший в этот раз более 7 тыс. участников, включая иностранных атлетов из более 60 стран.

Новости Пхукета

В субботу в Лагуне и окрестностях проходили забеги на дистанции в 2 км, 5 км и 10,5 км, а в воскресенье – марафон (42 км) и полумарафон (21 км). Большинство медалей забрали тайские спортсмены, но на дистанциях в 5 км и 21 км золото завоевал россиянин Сергей Зырянов, отличившийся в оба дня соревнований. До этого подобные дубли уже делали другие атлеты, а непосредственно в этот раз конкуренцию Зырянову пытался составить обладатель национального рекорда Мальдивов в беге на 5 км Мохаммед Рашид, однако в оба дня он был вынужден довольствоваться серебром.

В субботнем забеге на 5 км Зырянов показал результат в 15 минут 58 секунд, уверенно вырвавшись в лидеры на старте и финишировав с отрывом в полминуты от ближайшего преследователя. Рашид стал вторым с результатом 16:32, француз Киюн Каддура пришел третьим с еще большим отставанием (итоговое время – 18:11).

Среди женщин лучшей была австралийская спортсменка Сиена Милгейт с результатом 19:57, серебро взяла тайска Ауксапарук Сангрукса (20,41), бронзу – Чиара Джессика Эггер из Австралии (21:27).

На дистанции в 10,5 км лучшим стал Рональд Сетиаван из Индонезии (36:58), оставшиеся места на пьедестале заняли тайцы Наттапонг Буачай и Танадон Витсарутсин (37:14 и 38:00 соответственно). Среди женщин золото завоевала живущая на Пхукете триатлетка из Австралии Димити-Ли Дьюк (39:23), второй стала Ворапхан Нуансри из Таиланда (41:22), третьей – ее соотечественница Сувари Тханаэкнитхиват (44:32).

В детском забеге на 2 км среди мальчиков весь пьедестал почета заняли тайские спортсмены – Киттикхун Ланкхунтхон (06:56), Коравин Чайчамрунпхан (07:50) и Натхи Гортон (08:07). Представлявшие Россию Марк Зварич и Павел Сащенко были седьмым и восьмым соответственно (09:10 и 09:12).

Среди девочек победу праздновала тайка Кавинтхип Вонгтхават (08:36), серебро завоевала Анастасия Майорова из России (10:14), бронзу взяла Хлои Иссара Вейгл, выступающая под флагом Таиланда (10:18). Четвертой финишировала Мария Майорова (10:47).

Воскресное утро встретило атлетов приятной прохладой, но высокая влажность все же не позволяла назвать погоду идеальной. В мужском марафоне весь пьедестал почета остался за тайцами. Первым финишировал Апичай Пхуджит, преодолевший 42 км с небольшим за 2 часа, 50 минут и 20 секунд. Вторым пришел Тирают Катрахонг (02:56:00), третьим – Санти Фунгфыанг (02:59:30), четвертым – Иван Власенко из России (03:01:46). Замкнул первую десятку еще один россиянин Иван Хлыстунов (03:13:06).

Среди женщин золото завоевала японка Сатова Ота (03:23:47), бронзу и серебро – тайские атлетки Нунтапорн Тенг-Амнуай (03:30:23) и Сасивонг Кхонгджит (03:31:03).

В марафонской эстафете лучший результат показала команда Team Jetts (02:41:18), серебро взяли атлеты из Team Surakul (03:18:47), бронзовые награды в Лагуне завоевали спортсмены из Team Blue Tree Running Club 2 (04:18:25).

В полумарафоне победу праздновал Зырянов, преодолевший расстояние в 21 км за 1 час, 13 минут, 21 секунду. Как и днем ранее, Рашид пытался догнать его, но отстал на пять с половиной минут и финишировал с результатом 01:19:01, бронзу взял таец Муд Чайсон с итогом 01:21:24.

По итогам женского забега на 21 км все три места на подиуме заняли тайские атлетки – Мануссанун Кумпитук (01:34:22), Суписара Нунта (01:36:39) и Нопчайя Надиттагул (01:37:32).

Организаторы марафона в Лагуне уже назвали даты соревнований 2023 года. Они пройдут на Пхукете 10 и 11 июня. Подробную информацию можно найти на www.phuketmarathon.com, полные результаты размещены на www.sportstats.asia.