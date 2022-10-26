Сенатор из Бангкока встретился с жертвами наводнений в Чалонге

Вице-председатель сенатского комитета по делам населениях южных провинций Таиланда Сомчай Сианглай нанес визит на Пхукет и встретился с пострадавшими в результате наводнениями жителями Чалонга, сообщил пхукетский офис Департамент связей с общественностью (PR Phuket).

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Сенатор, отвечающий за проблемы жителей юга страны, встретился с жертвами наводнений в Чалонге и передал им 100 набором гуманитарной помощи. Фото: PR Phuket

Сенатор, отвечающий за проблемы жителей юга страны, встретился с жертвами наводнений в Чалонге и передал им 100 набором гуманитарной помощи. Фото: PR Phuket

Сенатор, отвечающий за проблемы жителей юга страны, встретился с жертвами наводнений в Чалонге и передал им 100 набором гуманитарной помощи. Фото: PR Phuket

Сенатор, отвечающий за проблемы жителей юга страны, встретился с жертвами наводнений в Чалонге и передал им 100 набором гуманитарной помощи. Фото: PR Phuket

Сенатор, отвечающий за проблемы жителей юга страны, встретился с жертвами наводнений в Чалонге и передал им 100 набором гуманитарной помощи. Фото: PR Phuket

Сенатор, отвечающий за проблемы жителей юга страны, встретился с жертвами наводнений в Чалонге и передал им 100 набором гуманитарной помощи. Фото: PR Phuket

В ходе визита 25 октября сенатор Сианглай посетил сообщества На-Яй и Так-Дэк, считающиеся наиболее сильно пострадавшими от наводнений в Чалонге.

В местечке Най-Яй ущерб понесли 192 домохозяйства, а в Банг-Дэте, где уровне воды местами превышал 1 метр, пострадали 72 домохозяйства. Там же был зафиксирован единственный на Пхукет случай гибели человека в результате наводнения (в местном канале утонул гражданин Мьянмы).

Сенатор Сианглай пообщался с жителями пострадавших частей Чалонга, выслушал их соображения и жалобы, а также вручил гуманитарную помощь, так называемые «наборы выживания», включающие воду, продукты питания и вещи первой необходимости. Всего было выдано 100 наборов. В мероприятии участвовал губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу и другие представители местной власти.

В ходе встречи с жителями господин Сианглай извинился перед ними, что не смог лично приехать раньше.

«Многие территории на северо-востоке и в центральных регионах страны также испытывают серьезные проблемы из-за наводнений», – объяснил член сенатского комитета по проблемам жителей юга.

Также господин Сианглай навестил двух жителей из числа «лежачих пациентов» в тамбоне Чалонг. PR-служба Пхукета назвала их имена – господин Смопорн Чатчавет и госпожа Сучарит Лакбан.

Кроме того, сенатор выслушал доклад официальных лиц о последствиях наводнений на Пхукете и о стратегии местной администрации по предотвращению подобных бедствий в будущем. Суть этой стратегии в публикации PR Phuket не приводится.