Семья с ребенком на скутере врезалась в разворачивавшийся пикап в Чалонге

Гражданка Мьянмы погибла в результате столкновения скутера с пикапом в Чалонге вечером 15 сентября. Находившиеся на том же скутере сын погибшей и отец ребенка находятся в отделении интенсивной терапии больницы Vachira Hospital.

Новости Пхукета

16 Сентября 2019, 06:33 PM

Фото: Полиция Чалонга

Как рассказал подполковник Прасит Ра-Об из полицейского участка Чалонга, авария с участием пикапа и скутера произошла около 19:00 воскресенья, 15 сентября, на Chao Fa West Rd. неподалеку от кольца Чалонга.

Водитель пикапа Адит Пхусуван рассказал, что планировал разворот, для чего сперва сместился к левой обочине, после чего начал выполнять запланированный маневр. В этот момент в водительскую дверь кабины его пикапа врезался скутер, двигавшийся ближе к разделительной линии.

В результате столкновения находившиеся на скутере взрослые мужчина и женщина из Мьянмы и их ребенок получили травмы. Пострадавших доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. Находившаяся на скутере в качестве пассажирки женщина – некто Похнин Пхйу – от полученных травм через несколько часов скончалась.

Ее пятилетний сын Пла в результате аварии получил серьезную черепно-мозговую травму и повредил обе ноги. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Также в отделении интенсивной терапии находится и отец ребенка Тхеин Зау. У него диагностирована травма головы и перелом левой ноги.

Как пояснил подполковник Прасит Ра-Об, в момент аварии шлем был на голове лишь у управлявшего скутером мужчины, его жена и сын находились на байке без шлемов.

Водителя пикапа Адита Пхусувана после ДТП проверили на алкоголь, тест дал отрицательный результат. Против мужчины возбуждено дело об опасном вождении повлекшем травмы и гибель других участников дорожного движения.