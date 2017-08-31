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Семилетний ребенок стал шестой жертвой океана на Пхукете

Врачам не удалось спасти семилетнего мальчика, которого 13 августа без сознания доставили в Vachira Hospital после того, как он захлебнулся в лагуне на Най-Харне.

Шела Рива

31 Августа 2017 18:00:59

Смерть семилетнего Кьетмондета Трайюанга корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердил глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань. Именно члены Phuket Lifeguard Service достали мальчика из воды и вернули к жизни, проведя на месте сердечно-легочную реанимацию. Ребенок был доставлен в больницу в состоянии комы и подключен к аппаратуре жизнеобеспечения, однако примерно через неделю скончался от обширных повреждений мозга.

Как пояснил Пратхают Чуаюань, семилетний Кьетмондет стал шестым погибшим в результате происшествий на воде с начала года (статистика доступна за период с 20 января по 30 августа). При этом он отметил, что из этих шести человек пятеро утонули вне зон ответственности пхукетских спасателей или в часы, когда патрулирование не осуществлялось. Непосредственно на дежурстве лайфгардов с начала года погиб лишь один человек – 37-летний турист из Великобритании Скотт Роберт Тоунсенд, утонувший в Патонге 21 апреля (предположительно, во время купания в пьяном виде).

Всего же в 2017 году (с 20 января по 30 августа) спасатели оказали помощь 294 купальщикам. Их них 265 были иностранцами, а 29 – гражданами Таиланда. Годом ранее, по данным Phuket Lifeguard Service, был спасен 761 купальщик (712 иностранцев и 49 тайцев), погибли 7 человек.

Отметим, что ранее на встрече с консулами губернатор Норрапхат Плодтхонг говорил о 120 инцидентах на водах в этом году и 260 в прошлом. Как предположил Пратхают Чуаюань, в статистику губернатора могут быть включены несколько последних месяцев. 

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