Семейный скандал супругов-военнослужащих завершился убийством

Полиция Чалонга задержала уоррент-офицера вооруженных сил Таиланда, в порыве ревности убившего собственную жену во время семейного отдыха на Пхукете. Военнослужащий забил супругу до смерти на глазах детей.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2019, 10:08 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уоррент-офицер Нопанан Монгконрунгсаб был задержан полицией Чалонга утром 21 апреля в одном из отелей тамбона Раваи, после того как мужчина забил до смерти собственную супругу, майора ВВС Ратсадапорн Монгконрунгсаб. В момент убийства в отельном номере также находились сын и дочь военнослужащих.

Сообщение о происшествии поступило в полицейский участок Чалонга около 8:30 утра. Прибывшие на место событий парамедики доставили находившуюся без сознания женщину в больницу Vachira Hospital Phuket, но спасти ее не удалось.

Нопанан Монгконрунгсаб был помещен под стражу, свою вину он отрицать не стал. По словам мужчины, утром 21 апреля у него произошла ссора с женой на почве подозрений в том, что у той мог быть любовник. Уоррент-офицеру предъявили обвинения в убийстве, дело будет рассматриваться военным судом.

По словам майора Прасита Рааон из полиции Чалонга, о детях Ратсадапорн Монгконрунгсаб и Нопанана Монгконрунгсаба позаботились. Однако офицер не уточнил, были ли они переданы социальным службах или отправлены к каким-либо родственникам.



