Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Семейный скандал супругов-военнослужащих завершился убийством

Полиция Чалонга задержала уоррент-офицера вооруженных сил Таиланда, в порыве ревности убившего собственную жену во время семейного отдыха на Пхукете. Военнослужащий забил супругу до смерти на глазах детей.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2019, 10:08 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уоррент-офицер Нопанан Монгконрунгсаб был задержан полицией Чалонга утром 21 апреля в одном из отелей тамбона Раваи, после того как мужчина забил до смерти собственную супругу, майора ВВС Ратсадапорн Монгконрунгсаб. В момент убийства в отельном номере также находились сын и дочь военнослужащих.

Сообщение о происшествии поступило в полицейский участок Чалонга около 8:30 утра. Прибывшие на место событий парамедики доставили находившуюся без сознания женщину в больницу Vachira Hospital Phuket, но спасти ее не удалось.

Нопанан Монгконрунгсаб был помещен под стражу, свою вину он отрицать не стал. По словам мужчины, утром 21 апреля у него произошла ссора с женой на почве подозрений в том, что у той мог быть любовник. Уоррент-офицеру предъявили обвинения в убийстве, дело будет рассматриваться военным судом.

По словам майора Прасита Рааон из полиции Чалонга, о детях Ратсадапорн Монгконрунгсаб и Нопанана Монгконрунгсаба позаботились. Однако офицер не уточнил, были ли они переданы социальным службах или отправлены к каким-либо родственникам.

 

 

Have a news tip-off? Click here

В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело
Губернатор пригласил жителей Пхукета оставить записи в книгах пожеланий Королю
Cиноптики обещают Пхукету дожди вплоть до пятницы включительно
Конфликт бирманских рабочих из Чалонга завершился убийством
Шесть человек задержаны за нелегальные азартные игры на Пхукете
На Пхукете прошел большой субботник в честь Коронации Рамы Х
Синопотики обещают Пхукету еще три дня дождей
Мотоциклист погиб в столкновении с микроавтобусом
Владельцу особняка на холме дали 30 дней на демонтаж здания
Часть Чернг-Талей останется без электричества 2 мая
На Пхукете продолжает расти число дел по наркотическим статьям
Централизованное водоснабжение на Пхукете возвращается к норме
Расписание событий на Пхукете в дни Коронации Рамы Х
Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги
У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина

 

Laguna Property
MontAzure
Express Carpet and Decor
Laguna Phuket Marathon 2019
Thai Residential
Ride 4 Kids 2019

 