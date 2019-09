Дата/Время начала: 28 Сентября 2019, 11:00 AM - 28 Сентября 2019, 06:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Blue Tree Phuket приглашает на семейный праздник в поддержку благотворительного движения Phuket Has Been Good To Us. Гостей ждет целый день веселья, шведский стол без ограничений, а также мини-олимпиада с неограниченным доступам к горкам Blue Tree Lagoon и развлекательной программой. Пожертвование за участие - 1500 бат нетто со взрослого, 750 бат с ребенка 6-12 лет, бесплатно для детей до 5 лет. Бронирование: events@bluetree.fu