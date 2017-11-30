Семьдесят миль по Пхукету: Триатлон Foremost IRONMAN 70.3 Thailand

Настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные. В случае же с триатлоном символ «настоящей жизни» – это приход в город соревнований IRONMAN, одних из самых престижных в этом виде спорта.

2 Декабря 2017 13:00:00

Год назад Пхукет – впервые за три десятка лет проведения соревнований по триатлону – принял у себя Foremost IRONMAN 70.3 Thailand, а в прошлые выходные гонка на 70,3 мили прошла на острове во второй раз, собрав около 1,5 тыс. триатлетов со всего мира, включая примерно три десятка профессионалов высшего уровня. Одновременно с IRONMAN 70.3 на Пхукете cостоялись детская гонка IRONKIDS и соревнования в новом формате Sunrise Sprint.

Победителем основной гонки на 70,3 мили среди мужчин в этом году стал немец Маркус Ролли, а среди женщин лучший результат показала резидентка Пхукета Имоджен Симмондс, выступавшая под флагом Швейцарии.

«Это была потрясающая гонка. Мы наблюдали высококонкурентную борьбу как в профессиональной категории, так и в возрастных группах, а новый холмистый участок велотрассы реально проверил атлетов на прочность», – заявил после соревнований Стевен Уйтенгсу, президент компании Sunrise Events Inc., которой принадлежат права на бренд IRONMAN в Юго-Восточной Азии.

«Условия для гонки были практически идеальными: спокойное море для этапа по плаванию плюс немного пасмурное небо, обеспечившее благоприятную температуру воздуха для велогонки и забега. Я должен поблагодарить жителей Пхукета и местные органы власти, которые помогли нам провести первоклассный Foremost IRONMAN 70.3 Thailand и великолепный Sunrise Sprint, который для многих участников стал первым опытом триатлона», – добавил он.

Победитель мужской гонки Маркус Ролли закончил первый этап (плавание) на шестом месте, показав результат в 23 мин. и 15 сек., но на второй дистанции (велогонка) смог вырваться вперед обойдя ближайшего соперника Тимоти Ван Беркеля на 6 мин. 40 сек. На третьем этапе (бег) австралиец Ван Беркель смог отыграть около 3 мин., но все равно финишировал вторым. Золото взял Ролли (03:49:02), а бронзу – бразилец Фернандо Толди.

Примечательно, что Маркус Ролли получил статус профессионального триатлета лишь в начале этого года, так что нельзя исключать, что прочие победы у него еще впереди. То же самое можно сказать и о победительнице среди женщин Имоджен Симмондс. У 24-летней атлетки также еще все впереди.

Как и Ролли, Симмондс обеспечила себе победу за счет успешного прохождения велосипедного этапа, при этом на финальном отрезке не только не подпустила к себе претендентов, но даже нарастила отрыв от них, завершив гонку с результатом 04:16:49. Пхукетская спортсменка на 5 мин. опередила финишировавшую второй Эймеар Муллан (04:21:38) и пришедшую третьей Димити Ли Дьюк (04:22:54).

«Я безмерно счастлива, но при этом и удивлена. За последние три недели у меня были три гонки, и эта последняя венчает их все», – заявила после финиша Симмондс.

В гонке Suтrise Sprint, проводившейся в Таиланде впервые, среди мужчин победу праздновал немец Денни Крузе. Второе место занял Сарью Ониши из Японии, а третье – Стивен Гальер из Бельгии. Среди женщин лучше стала Сэм Макиннес из Великобритании, второе место досталось Он Ки Чан из Гонконга, а третье – Беки Брухвиллер из Швейцарии.

В детских соревнованиях Foremost IRONKIDS Thailand в этом году приняли около 140 юных атлетов. В индивидуальном зачете было четыре возрастные группы (6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет), а в эстафете – две (6-10 и 11-14 лет).

Среди мальчиков лучшие результаты показали Гийом Хаас Риффель (6-8 лет), Макс Пинфолд (9-10 лет), Тамино Локенберг (11-12 лет) и Рэндал Лиеу (13-14 лет). Среди девочек золотых медалей удостоились Кхантича Срикван (6-8 лет), Чайанит Дасри (9-10 лет) и Ораканья Тхантханон (11-12 лет).