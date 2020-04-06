Полиция задержала семерых граждан Франции, устроивших вечеринку с кальянами в съемном доме в Камале.

Новости Пхукета

Семь французов арестованы за вечеринку с кальянами в Камале. Фото: Полиция Камалы

Семь французов арестованы за вечеринку с кальянами в Камале. Фото: Полиция Камалы

Семь французов арестованы за вечеринку с кальянами в Камале. Фото: Полиция Камалы

Об аресте иностранцев сообщил на пресс-конференции начальник полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири. Как указал офицер, туристы были задержаны около 00:30 ночи 5 апреля, а сама пресс-конференция была проведена в тот же день.

Генерал Тхакурапуньясири озвучил следующие имена задержанных: Абао Хакин (28 лет), Храрат Сани (31 год), Хассан Нордин (36 лет), Джанеледокме Элидрисси (27 лет), Элхедли Мехди (31 год), Руне Ясмино (20 лет), Зиед Ларбита (26 лет). Первый пять имен в списке принадлежат мужчинам, два последних – женщинам.

В ходе обыска в качестве улик были изъяты четыре кальяна и несколько пачек кальянного «табака».

Шеф полиции Пхукета не уточнил, как именно правоохранительные органы узнали о проходившей в Камале домашней вечеринке. Также неизвестно, арендовали ли все семеро дом совместно или собрались на вечеринку у кого-то одного из членов группы.

Против задержанных выдвинули обвинения в соответствии с Декретом о чрезвычайной ситуации (незаконное собрание в условиях повышенного санитарного контроля) и Закона о таможне (хранение незаконно ввезенных в страну вещей, как в Таиланде классифицируют кальяны и табак).