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Семь дней опасности начались на дорогах Пхукета

Сегодня на Пхукете и в других провинциях страны начались так называемые Семь дней опасности на дорогах, период повышенной аварийности и одновременно усиленных мер по контролю за дорожным движением.

Таньялак Сакут

11 Апреля 2019, 11:58 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Согласно данным с сайта ThaiRSC, занимающегося мониторингом ситуации на дорогах всех провинций, за первую ночь кампании на Пхукете было зарегистрировано 16 дорожных аварий. Количество погибших пока что равно нулю.

Об отстутствии погибших корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил и глава местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг.

«Однако первые сутки еще не завершены», – предостерег от поспешных оптимистичных выводов господин Канпрасанг.

Чиновник добавил, что офис губернатора и все профильные ведомства будут ежедневно получать отчеты DDPM о ситуации на дорогах в 9:00 утра.

 

 

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