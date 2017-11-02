Сегодня Пхукет отмечает Лой Кратонг

Тысячи лодочек-кратонгов сегодня отправятся в путь по водной глади, унося с собой беды и невзгоды прошедшего года.

3 Ноября 2017 09:00:00

Фестиваль Лой Кратонг на Пхукете. Фото: Архив The Phuket News

Сегодня, 3 ноября, в Таиланде особенный день и особенная ночь. В полнолуние 12-го месяца тайского лунного календаря Королевство празднует Лой Кратонг, считающийся одним из самых красивых и романтических фестивалей в стране. Нынешним вечером жители всего Таиланда соберутся у водоемов, чтобы отпустить в плавание лодочки-кратонги, которые унесут с собой все дурное, что случилось в предыдущие дни года. Все беды и печали останутся в прошлом, и жизнь начнется с чистого листа. В этом и заключается главный смысл Лой Кратонга.

О том, как зародился этот праздник, мнения расходятся даже у самих тайцев. Одни скажут, что в этот день верующие поклоняются следу стопы Будды, который он оставил на берегу реки Нам Тха Натхи в Индии (как символу его следа в истории – учения, подаренного людям). Другие укажут на связь с индуистскими ритуалами поклонения богине Ганге, почитаемой в Таиланде под именем Пхра Мэкхонгкха. Третьи поведают о еще более древних анималистических верованиях, когда люди обожествляли силы природы и поклонялись непосредственно им. Четвертые же вспомнят легенду о придворной леди Наппамат, сделавший первый кратонг для одного из сиамских королей.

Перед праздником губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг призвал жителей острова провести «вежливый» и «уважительный» Лой Кратонг, а заодно напомнил о запрете на запуск летающих фонариков и использование пиротехники по распоряжением правительства. Это можно делать только при наличии разрешения от местных властей.

В этом году центром празднования Лой Кратонга в Патонге станет так называемый Bangla Park – участок пляжа, на который выходит Бангла-Роуд (рядом с опорным пунктом полиции). Празднования будут проходить с 14:00 до полуночи. В 18:30 на пляжной дороге начнется парад.

Муниципалитет Пхукет-Тауна пока не сообщил, где будет праздноваться Лой Кратонг в этой части острова. Обычно все мероприятия проходят в Сапан-Хине, но местные СМИ сообщают, что в этот раз все ограничится запуском лодочек-кратонгов. Никаких ярмарок и развлечений не будет.

Жители Чалонга смогут отметить Лой Кратонг на местном пирсе. С 9:00 до 16:30 там будут проходить гонки на лонгтейлах, а с 19:00 начнется запуск кратонгов. Отдельная программа запланирована в храме Wat Ladthiwanaram (храм на Chao Fa East Rd., также известный как Wat Tai).

В Кароне празднования будут проходить на озере Нонг-Харн, расположенном у северной части пляжа недалеко от кольцевой развязки. Отмечать Лой Кратонг там будут с 20:00 до 23:00.

В Раваи развлекательной программы или ярмарок не планируется, а отправить кратонг в плавание по воде можно будет, как всегда, на озере у пляжа Най-Харн.

В тамбоне Чернг-Талей центром праздника станет «перекресток рядом с Outrigger Laguna Phuket Beach Resort». Людей там ждут с 18:30 до 22:00.

Административная организация тамбона Тхепкрасаттри пока не назвала место проведения праздничных мероприятий. Однако власти района рассказали, что на Лой Кратонг планируются лодочные гонки, соревнования по плаванию и муай-талэ (поединки бойцов на смазанной жиром перекладине над водой).

В тамбоне Срисунторн праздничной программы не планируется, а запустить лодочки-кратонги можно будет на нескольких местных водоемах.