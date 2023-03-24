Сегодня и каждый день. Единый призыв пхукетского бизнеса и эко-активистов в Час Земли

Сегодня вечером, ровно в 20:30, по всему Пхукету местный бизнес и простые жители одновременно выключат свет в рамках глобальной акции Час Земли. Гася огни на 60 минут, участники инициативы напоминают себе и всем вокруг о необходимости думать о будущем планеты и беречь ее ресурсы если не ради себя, то ради своих детей. И символический час темноты в марте – это, прежде всего, призыв к действиям во все прочие часы каждого дня, месяца и года.

Новости Пхукета

25 Марта 2023, 12:00 PM

Жители Пхукета одновременно погасят огни на один час вечером 25 марта, чтобы напомнить себе и другим о том, что задача сберечь планету стоит перед каждым. Фото: Сутхарат Х.

Свет в рамках ежегодного Часа Земли выключается с 20:30 до 21:30 по местному времени в каждом часовом поясе. Одновременно с Пхукетом гасить огни в символическом жесте будут люди на всем условном меридиане от Норильска в России до Острова Рождества в Австралии.

Впрочем, нельзя не отметить, что на острове с каждым годом множится количество людей, для которых ответственное отношение к планете, ее ресурсам и благополучию – это уже ежедневная привычка, не требующая символических акций и напоминаний. Кто-то строит дома так, чтобы в них пореже приходилось включать кондиционеры. Другие собирают мусор на пляжах и отдают старые вещи на переработку. Третьи учат детей не повторять наших ошибок. Сегодня подходящий день дать всем им слово.

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Наша ассоциация с гордостью взяла на себя эту задачу и уделяет особое внимание экологической ответственности и заботе об экологии в ежедневной деятельности всех своих членов. Мы постоянно ищем новые возможности снизить свой углеродный след, а также сократить использование одноразового пластика. Пластик является нашей основной повесткой наряду, за которой идет снижение потребления электроэнергии. Мы верим, что отели, бизнес, правительство, сообщества и жители – все мы можем быть частью Часа Земли и деятельно вносить свою лепту в то, чтобы каждый день был Днем Земли!

– Бьорн Кауредж, президент Ассоциации отелей Пхукета

Мы живем на острове, который позволяет без труда увидеть и оценить красоту нашего восхитительного мира. За пандемию мы также стали свидетелями того, какой благотворный эффект способно произвести снижение нашего же давления на экосистему, включая пляжи, острова и водоемы. Вода стала чище, рыбы и другие животные вернулись к побережью, рифы начали восстанавливаться... Очень хотелось бы, чтобы мы все объединили усилия и продолжили двигаться по пути ответственного подхода к окружающей среде и контроля за нашим влиянием на нее.

В этом году я приглашаю весь бизнес острова в Час Земли выступить за планету, и не просто произнести правильные слова о своей приверженности идеям ответственного туризма и заботы об окружающей среде, а показать это делом.

Начните с себя. Пригласите своих гостей и сотрудников присоединиться и помочь. Соберите мусор, наведите чистоту там, где живете и работаете – встаньте плечом к плечу друг с другом за планету в этот всемирный Час Земли.

– Шон Стеннинг, 5 Star Marine

С учетом того, сколько электричества мы потребляем каждый день, выключить свет на час – не слишком большая жертва, согласны? И это касается других проблем, таких как мусор, в отношении которых люди тоже хотят решений с моментально заметным эффектом. В реальности это действительно может быть просто, если мы сократим потребление и начнет относиться к отходам ответственно.

Пожалуйста, подпишитесь на нас в Facebook и Instagram (sustainable_maikhao2020). Нам правда нужна ваша помощь в том, чтобы доносить людей знания о проблеме мусора и о том, что нам по силам деятельно заниматься ее решением.

– Мишель Муйе, основательница Sustainable Mai Khao Foundation

Sustainability, устойчивое развитие. Это слово стало синонимом ответственности и переработки отходов, но мы в клубе «Лимонад» предлагаем иной, более широкий взгляд на вопрос. Наш мир входит в новую эпоху технологического развития и проактивного прогресса, в которой определять общее будущее будут новые лидеры, сегодняшние дети. Поэтому «Лимонад» стремится воспитывать чувство свободы в тех, кто станет этими лидерами, одновременно акцентируя внимание на ответственном выборе и учете последствий принятых решений.

На занятиях для дошкольников мы уделяем особое внимание рассказам о том, какой ущерб наш нынешний образ жизни наносит миру вокруг, и стараемся формировать мировоззрение, которое позволит им двигаться вперед.

Экологическая ответственность – это не только про переработку отходов или отказ от одноразовых стаканчиков. Это про осознанный выбор в целом, о бережном отношении к ресурсам нашей планеты, поскольку мы не хотим лишать своих детей тех возможностей, которые должны у них быть.

Наши дети – творцы будущего. Давайте дадим им возможность с малых лет видеть его более ярким и ответственным – и строить именно таким.

– Юлия Володина, Lemonade Club

Час Земли – шанс для всех нас внести свой небольшой вклад в то, чтобы сократить потребление и по возможности повторно использовать те ресурсы, которые имеются в нашем распоряжении.

Мы в Plastic Free Phuket занимаемся уборкой пляжей на Пхукете и пропагандируем отказ от пластика для сокращения производимых нами отходов. Мы все придерживаемся курса на ответственное и устойчивое будущее, а Час Земли – это символический момент, чтобы объединиться и помочь друг другу двигаться к этой цели.

Давайте все внесем посильный вклад в сокращение потребления и поможет планете, которую зовем своим домом. Пусть каждый сыграет свою роль в тех переменах, которые нужны ради более яркого и устойчивого будущего для всех нас.

– Plastic Free Phuket, экологическая организация учащихся школы UWC Thailand

Любое внимание к проблеме способствует ее разрешению. Когда мы даже всего на час выключаем электричество и не пользуемся кондиционерами, это показывает, что мы задумались, как мы можем уменьшить потребление энергии и тем самым сохранить ресурсы земли для себя и для будущих поколений.

В Таиланде основная проблема – это жара, от которой нужно защищать жилище. И кроме кондиционеров, есть старые, проверенные методы, которые не требуют электричества. Прежде всего, это защита окон от прямого солнечного света, поскольку главное тепло идет в дом именно через окна, когда солнце светит и нагревает внутренние помещения. Можно затемнить окна, это не так дорого. Можно делать большие навесы с тем, чтобы солнце должно было довольно низко опуститься, чтобы свет нагревал помещение. Можно использовать двойные стены, что тоже возможно делать не слишком затратно, если использовать недорогие материалы, но оставлять между ними зазор. И естественно, вытяжная вентиляция.

Нам в Vista del Mar очень повезло, мы еще можем использовать естественный рельеф. Проект находится на склоне холма рядом с пляжем, и даже сейчас, в мартовскую жару, когда мы собираемся на одной из вилл, мы просто открываем двери с двух сторон, и бриз с моря дает достаточно прохлады, чтобы можно было работать в помещении, не включая кондиционер. Все это можно использовать, но первый шаг – это задуматься, к чему и призывает «Час Земли».

– Сергей Нестеренко, девелопер Vista del Mar Phuket

Botanica не только стремится создавать качественное жилье, но и гордится тем, что следует идеям ответственного развития и жизни в гармонии с природой. Мы стремимся, чтобы лес был частью всех наших поселков, принося с собой свежий воздух и способствуя снижению углеродного следа.

Другие примеры серьезности нашего отношения к экологической и социальной ответственности – внедрение солнечных панелей в домах и переход на стопроцентное использование электромобилей для собственных транспортных нужд.

И это лишь первые шаги, которые мы предпринимаем для спасения планеты. В планах на будущее – еще больше, поскольку мы верим, что каждый час жизни должны быть посвящен Земле, а каждый день – быть Днем Земли.

– Аттасит Интарачути, гендиректор Botanica Luxury Villas Phuket

Узнать больше о Часе Земли в 2023 году и различных способах посвятить свой час планете можно на www.earthhour.org.