Сегмент цифровой рекламы продолжает расти в Таиланде

Сегмента интернет-рекламы в Таиланде вырос в 2018 году на 20% и специалисты ожидают дальнейшего продолжения тренда.

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Рекламный рынок в Таиланде продолжает оживать на фоне восстановления потребительских ожиданий, принимаемых правительством мер по стимулированию экономики и стремительному росту сегмента онлайн-СМИ. По итогам года объем рекламного рынка может достигнуть 124 млрд бат, увеличившись на 4,8% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Соответствующий прогноз, как пишет Bangkok Post, озвучила госпожа Патхамаван Сатхапорн, управляющий директор маркетинговой компании Mindshare, входящей в структуру инвестиционной группы GroupM.

Наиболее динамично в наступившем году будет развиваться интернет-реклама Специалисты Mindshare ожидают, что ее доля в общем объеме рекламного рынка в 2019 году должна увеличиться до 14,5%, прогнозируемый объем в денежном выражении – 18 млрд бат (в 2018 году было соответственно 12,6% и 14,9 млрд бат).

По оценкам Mindshare, Таиланд уже сейчас является лидером по объему рынка цифровой рекламы в Юго-Восточной Азии, но потенциал роста по-прежнему большой. В развитых экономиках доля цифрового сегмента зачастую превышает 40% общего объема рынка.

«Выход на показатель в 40% займет не меньше трех лет, по итогам которых охват цифрового сегмента сравнится с охватом телевизионной рекламы», – говорит госпожа Сатхапорн.

За 2019 году рынок цифровой рекламы вырастет на 20%, и если тенденции не изменятся, цифра догонит телевидение в перспективе пяти лет.

Впрочем, в 2019 году на тайском рекламном рынке телевизор все же продолжит доминировать с долей в 58,7% (в денежном выражении – 72,9 млрд бат). Цифровое и аналоговое ТВ продолжат делить этот пирог практически пополам, тогда как доля кабельного и спутникового вещания останется незначительной.

Реклама на радио сохранит свои 4% рынка (4,8 млрд бат), тогда как в сегменте печатных газет ожидается просадка с 5,1% до 4,2% (до 5,2 млрд бат).

Одним из самых значимых событий для рекламного рынка в 2019 году должны стать парламентские выборы, в преддверии которых ожидается спрос на наружную рекламу. И хотя власти Таиланда еще не определились с датой голосования, аналитики уже озвучили прогноз – на «наружку» в 2019 году будет потрачено около 7,5 млрд бат.

В качестве главных рекламодателей 2019 года аналитики называются крупных мировых игроков: Unilever, Lifestar, P&G, Toyota, Coca-Cola, AIS, Isuzu, L’Oreal и Nestle. Первая десятка секторов: медиа и маркетинг, транспорт, безалкогольные напитки, коммуникации, косметика, правительственные заказы, отдых, молочные продукции, фармацевтика, розничная торговля.

Не сомневается госпожа Сатхапорн и в дальнейшем усилении роли социальных сетей. В качестве одного из трендовых направлений она называет, в частности, стриминг контента на Facebook и других площадках. В целом цифровая реклама наиболее актуальна для тех компаний, кому необходимо рассказать о своей продукции жителям Бангкока и других локаций с современным городским укладом жизни.