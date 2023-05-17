Седан с уснувшим за рулем водителем врезался в мусоровоз на Пхукете

Дорожная авария с участием легковой машины и мусоровоза произошла у салона по торговле автомобильными шинами York Yangyon. Грузовик для сбора мусора выполнял рутинную работу по вывозу бытового мусора, когда сзади в него врезался Vios. Мусорщик по имени Яо (полное имя не указано) оказался между грузовиком и легковой машиной. О тяжести полученных им травм ничего не сообщается.
Водитель Vios – 42-летний Нарин Чоктхонг – заявил полиции, что уснул за рулем. Однако в своих показаниях мужчина упомянул день рождения друга, в связи с чем полицейские подтвердили, что проверят водителя на содержание алкоголя в крови. Впрочем, на момент подготовки материала о результатах теста ничего известно не было.
Помощь пострадавшему мусорщику оказывали парамедики Kusoldharm Foundation, опубликовавшие фото с места событий без какой-либо дополнительной информации. Также спасатели сообщили, что в ту же ночь у них был вызов на Bangkok Rd. в Пхукет-Тауне, где микроавтобус врезался в мачту электропередач.
Согласно тексту публикаций на странице спасателя Чукиата Аюперма, водитель оказался заблокирован в кабине, так что кузов автомобиля пришлось вскрывать при помощи специального инструмента. О тяжести полученных шофер травм ничего сказано не было.