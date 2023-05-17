Седан с уснувшим за рулем водителем врезался в мусоровоз на Пхукете

Полицейский участок Пхукет-Тауна проводит расследование по факту дорожной аварии, произошедшей в 23:40 вечера 16 мая на шоссе Bypass Rd. Черный седан Toyota Vios врезался в стоявший на краю дороги мусоровоз, в результате чего травмы получил работник, загружавший мусор в кузов. Водитель легкового авто упомянул в своих показания день рождения друга, так что полиция пообещала проверить его на алкоголь. Еще одна авария с госпитализацией произошла на Bangkok Rd. в Пхукет-Тауне, где микроавтобус врезался в столб. Чтобы достать водителя из кабины, кузов пришлось вскрывать специальным инструментом.

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Дорожная авария с участием легковой машины и мусоровоза произошла у салона по торговле автомобильными шинами York Yangyon. Грузовик для сбора мусора выполнял рутинную работу по вывозу бытового мусора, когда сзади в него врезался Vios. Мусорщик по имени Яо (полное имя не указано) оказался между грузовиком и легковой машиной. О тяжести полученных им травм ничего не сообщается.

Водитель Vios – 42-летний Нарин Чоктхонг – заявил полиции, что уснул за рулем. Однако в своих показаниях мужчина упомянул день рождения друга, в связи с чем полицейские подтвердили, что проверят водителя на содержание алкоголя в крови. Впрочем, на момент подготовки материала о результатах теста ничего известно не было.

Помощь пострадавшему мусорщику оказывали парамедики Kusoldharm Foundation, опубликовавшие фото с места событий без какой-либо дополнительной информации. Также спасатели сообщили, что в ту же ночь у них был вызов на Bangkok Rd. в Пхукет-Тауне, где микроавтобус врезался в мачту электропередач.

Согласно тексту публикаций на странице спасателя Чукиата Аюперма, водитель оказался заблокирован в кабине, так что кузов автомобиля пришлось вскрывать при помощи специального инструмента. О тяжести полученных шофер травм ничего сказано не было.