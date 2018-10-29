Самолет Lion Air упал в море у побережья Явы

Индонезийские официальные лица подтвердили крушение самолета авиакомпании Lion Air, пропавшего с радаров над Яванским морем сегодня утром.

Новости Пхукета

29 Октября 2018, 10:44 AM

Фото: AFP

Самолет Boeing 737 MAX 8 c регистрационным номером PK-LQP вылетел из аэропорта Джакарты около 6:20 утра и перестал отвечать на запросы диспетчеров 13 минут спустя. Через несколько часов официальные лица подтвердили, что лайнер упал в море у побережья.

«Было подтверждено, что он разбился», – заявил на пресс-конференции официальный представитель индонезийского поисково-спасательного агентства Юсуф Латиф.

По предварительным данным, на борту лайнер находились 181 пассажир и семь членов экипажа. Самолет совершал внутренний рейс по маршруту Джакарта – Пангкал-Пинанг.

Напомним, последний крупный инцидент с участием самолета Lion Air произошел 13 апреля 2013 года, когда Boeing 737-800 совершил посадку на воду в районе аэропорта Денпасара. Все находившиеся на борту 108 человек выжили, хотя самолет в ходе аварийной посадки разломился на две части.