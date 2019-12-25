SalamAir открыла прямые рейсы из столицы Омана на Пхукет

Авиакомпания SalamAir открыла регулярное прямое авиасообщение между столицей Омана (город Мускат) и островом Пхукет.

Новости Пхукета

25 Декабря 2019, 01:00 PM

Фото: АоТ

Первый рейс Мускат-Пхукета OV481 совершил посадку на Пхукете в 12:30 вторника, 24 декабря. На борту самолета находили 120 человек, включая членов команды, представителей руководства SalamAir и оманской прессы. Гостей на земле приветствовали генеральный менеджер пхукетского аэропорта Тхани Чуангчу и глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Каноккиттика Критвутикон.

SalamAir будет летать на Пхукет по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Муската – в 4:00 утра по местному времени, посадка на Пхукете – в 13:00. Время отправления обратного рейса – 13:45, время посадки – 17:15.

Комментируя запуск нового рейса, гендиректор SalamAir Мохамед Ахмед назвал Таиланд крайне многообещающим направлением для авиакомпании, «поскольку Оман является крупным туристическим рынком для этой популярной страны Юго-Восточной Азии».

«Мы верим, что запуск рейсов SalamAir на Пхукете окажется значительным подспорьем для роста туризма в Таиланд и торговли с этой страной», – добавил господин Ахмед.