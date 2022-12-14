Саксофонист Игорь Бутман выступил на Пхукете в день прибытия 100-тысячного туриста из России

Более 3 тыс. человек собрались на пляже Карон вечером 13 декабря, чтобы послушать джаз в исполнении знаменитого российско-американского саксофониста Игоря Бутмана, завершившего в тот день турне по Таиланду, приуроченное к 125-летию дипломатических отношений между двумя странами.

Новости Пхукета

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Karon Municipaliy

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Karon Municipaliy

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Karon Municipaliy

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Karon Municipaliy

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Phuket Info Center

«Джаз на пляже» с участием Игоря Бутмана и его коллектива в Кароне. Фото: Karon Municipaliy

Фестиваль «Джаз на пляже» начался на пляже Карон, известном своим «поющим песком», на закате 13 декабря. На открытие мероприятия приехали губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават, глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири и президент Ассоциации туристического бизнеса Пхукета (РТВА) Тханет Тантипириякит.

РТВА была спонсором концерта наряду с Kata Group, Hello Phuket Nikorn Marine, Areeya Property, Thai AirAsia, а также другими компаниями и организациями. Из местных музыкантов участие в концерте принял, в частности, коллектив пхукетского кампуса Университета Раджабхат.

Выступление Бутмана состоялось аккурат в тот день, когда Иммиграционное бюро Пхукета официально зафиксировало 100 тыс. визитов россиян на остров с начала высокого сезона 1 ноября.

Российские прибытия начали стремительно расти с конца сентября, а возобновление прямого авиасообщения, прерванного Россией после начала спецоперации в Украине, подстегнуло турпоток еще больше.

Сейчас на остров летают авиакомпании «Аэрофлот», ИКАР и Azur Air, а российские туристы лидируют по прибытиям с огромным отрывом от гостей из всех прочих стран, включая Индию, доминировавшую в последний год.

Первая десятка стран по прибытиям с 1 ноября по 13 декабря:

Россия – 102,141 тыс. человек;

Индия – 43,714;

Сингапур – 22,918;

Австралия – 20,719;

Великобритания – 18,942;

Германия – 16,736;

Казахстан – 15,739;

Малайзия – 14,093;

Южная Корея – 10,171;

США – 9,817.

Официальные дипломатические связи между Таиландом и Россией были установлены в правление Императора Николая II и Короля Чулалонгкорна (Рамы V), у которых друг с другом были и личные дружеские отношения.

Оба государства за прошедшие годы меняли и свои официальные названия, и формы государственного устройства, но прямых конфликтов между ними не было, хотя во времена холодной войны Москва и Бангкок находились «в разных мирах», по противоположные стороны разделившей мир линии.

Отношения двух стран до сих пор остаются дружескими и партнерскими. В частности, туризм и экономическое сотрудничество продолжаются, хотя Таиланд, к примеру, официально не поддерживает спецоперацию России в Украине (как минимум на голосовании в ООН), в отличие от Бутмана, выступающего перед российскими военными летчиками (хотя и выражающего надежду на окончание кровопролития).

В конце апреля издание News.ru задавало Бутману вопрос, согласился бы он выступить перед президентом США Джо Байденом. Саксофонист ответил следующее.

«Если такая оказия будет, мне надо сыграть так хорошо, чтобы многие политики пересмотрели свое отношение к нашей стране. Нас не всегда правильно понимают – есть стереотипы, от которых очень сложно избавиться. А музыка должна объединять, менять мировоззрение, дать людям возможность посмотреть и в себя, и вокруг. <> Если нам дают возможность попробовать решить какой-то вопрос с помощью музыкального диалога, мне это кажется правильным и важным», – ответил джазмен с американским и российским паспортами.